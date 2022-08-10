"Гонку за статистикой" исключили при оценке работы подразделений Антикора

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Сегодня, 10 августа, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Агентства по противодействию коррупции Олжасом Бектеновым. Об этом сообщается на .

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране. В частности, за 7 месяцев этого года зарегистрировано свыше 1400 коррупционных преступлений, в коррупции изобличено более 900 лиц.

Главе государства также представлена информация о профилактических и превентивных мерах по недопущению коррупционных преступлений.

Как сообщил Олжас Бектенов, завершен внешний анализ в сферах транспортного контроля, СПК, а также Комитета гособоронзаказа МИИР.

Коррупционные риски установлены на всех стадиях формирования гособоронзаказа, начиная с планирования объемов продукции и заканчивая исполнением договорных обязательств.

Во исполнение поручений президента Агентством кардинально пересмотрены подходы к оценке работы подразделений Антикоррупционной службы. Исключена гонка за статистическими показателями.

В деятельности Агентства ориентиром определена карта коррупционных рисков, в которую включены перечень злободневных вопросов, волнующих население и бизнес из-за непрозрачности процессов, наличия административных барьеров, ненадлежащего исполнения обязанностей госслужащими на местах.

Касым-Жомарт Токаев и Олжас Бектенов. Фото: Акорда

По итогам встречи глава государства поставил ряд задач по усилению работы Антикоррупционной службы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1982620-tokaev-prinyal-glavu-antikora-olzhasa-bektenova/