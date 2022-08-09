Акиму Актау объявили выговор

Нурдаулет Килыбай. Фото: официальный сайт акимата Актау

Акиму Актау был объявлен выговор за плохую организацию вывоза ТБО и санитарную очистку города, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

Сегодня, 9 августа, на аппаратном совещании с участием акима Мангистауской области Нурлана Ногаева был рассмотрен вопрос санитарной очистки и вывоза твердо-бытовых отходов городов и районов области.

Как подчеркнули в пресс-службе, в Актау остро стоит вопрос санитарного состояния и своевременного вывоза твердых бытовых отходов в населенных пунктах.

Подчеркивается, что историко-культурные и природные достопримечательности Мангистау загрязняются пищевыми отходами как туристами, так и жителями.

Помимо этого, в последнее время сильно увеличилось количество жалоб от жителей областного центра на скопление мусора. Еще несвоевременный вывоз ТБО беспокоит также жителей близлежащих районов - Мунайлинского района и села Акшукур Тупкараганского района.

"Санитарное состояние населенных пунктов вызывает беспокойство. Нельзя допускать загрязнения города Актау. Большинство жалоб, поступающих в Telegram-чат, связаны с проблемой скопления и вывоза мусора. Несвоевременный сбор отходов негативно сказывается на красоте города и здоровье жителей. Это результат неправильной организации работы акима города", - отметил глава региона Нурлан Ногаев.

За ненадлежащую организацию работы глава региона объявил выговор акиму города Актау Нурдаулету Килыбаю, его заместителю и начальнику отдела ЖКХ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1982436-akimu-aktau-obyavili-vygovor/