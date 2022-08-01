Продлить мораторий на проверки малого бизнеса предлагают в Казахстане

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Министерство нацэкономики Казахстана опубликовало проект указа президента о продлении запрета на проверки малого бизнеса до 2024 года. Соответствующий документ появился на официальном портале "Открытые НПА".

Согласно проекту указа президента "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан", центральным государственным и местным исполнительным органам будет поручено прекратить с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года государственный контроль и надзор, проводимый по инициативе госорганов в отношении субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства.

При этом исключение составят:

обращения физических и юридических лиц по нарушениям требований законодательства РК при наличии убедительных оснований и подтверждающих доказательств;

поручения органов прокуратуры по конкретным фактам причинения либо об угрозе причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства;

обращения госорганов по конкретным фактам причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства, а также нарушений требований законодательства РК, неустранение которых влечет причинение вреда жизни и здоровью человека;

повторная проверка, связанная с обращением субъекта контроля и надзора о несогласии с первоначальной проверкой (неправомерность применения мер оперативного реагирования);

поручение органа уголовного преследования по основаниям, предусмотренным УПК РК;

обращения налогоплательщика, сведения и вопросы, определенные Налоговым кодексом.

Кроме того, согласно проекту указа, мораторий не коснется:

расследований и профилактического контроля в виде контрольного закупа проводимых в соответствии с Предпринимательским кодексом РК и законодательством республики;

проверок, связанных с проездом автотранспортных средств по территории республики на постах транспортного контроля на предмет соблюдения требований безопасности на транспорте;

проверок, связанных с осуществлением государственного контроля и надзора по ветеринарии и карантину растений на торговых рынках, реализующих живых животных, продукцию и сырье животного или растительного происхождения, в организациях, осуществляющих производство, заготовку (убой животных), хранение, переработку продуктов, сырья животного и растительного происхождения в едином технологическом цикле;

проверок, связанных с контролем и надзором мероприятий в карантинных зонах и неблагополучных пунктах, очагах по особо опасным болезням животных, очагах распространения карантинных объектов, особо опасных вредных организмов;

проверок по соблюдению требований бюджетного законодательства РК и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы планирования и исполнения республиканского и местного бюджетов;

проверок, связанных с проведением разрешительного контроля на соответствие заявителя квалификационным или разрешительным требованиям до выдачи разрешения в случаях, предусмотренных Законом «О разрешениях и уведомлениях», и если законодательством предусмотрен такой контроль;

проверок, связанных с государственным контролем в сфере таможенного дела;

проверок, связанных с пересечением госграницы РК;

проверок, связанных с проведением контроля и надзора в области карантина растений, санитарно-карантинного, ветеринарного контроля при пересечении таможенной границы ЕАЭС и госграницы РК или в местах доставки, местах завершения таможенной очистки, определяемых в соответствии с международными договорами, а также проведением контроля и надзора в области карантина растений, ветеринарного контроля на фитосанитарных и ветеринарных контрольных постах;

проверок, связанных с высшим надзором, осуществляемого прокуратурой;

проверок, связанных с контролем и надзором в ходе досудебного производства по уголовному делу;

проверок, связанных с соблюдением требований законодательства РК о противодействии терроризму в части обеспечения антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении;

проверок, связанных с соблюдением требований законодательства РК в области защиты конкуренции в отношении участников государственных закупок, в действиях которых усматриваются признаки картеля.

Ознакомиться с документом подробнее и принять участие в его обсуждении, которое продлится до 11 августа, можно здесь.

В случае утверждения документа указ будет введен в действие 1 января 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1981100-prodlit-moratoriy-na-proverki-malogo-biznesa-predlagayut-v-kazahstane/