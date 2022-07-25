Политика и экономика
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Мамина и Атамкулова вывели из состава совета иностранных инвесторов

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Аскар Мамин
Аскар Мамин. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение, которым внес изменения в состав совета иностранных инвесторов. Документ опубликован в ИПС "Адилет".

Согласно тексту распоряжения, из состава совета выводятся 14 членов:

  • Мамин А. У. (бывший премьер-министр);
  • Досаев Е. А. (аким Алматы и экс-глава Нацбанка);
  • Атамкулов Б. Б. (экс-глава МИИР);
  • Даленов Р. Е. (зампред правления Евразийского банка развития);
  • Исатаев Р. М.;
  • Арифханов А. А. (до февраля этого года – председатель АО НУХ "Байтерек");
  • Мырзахметов А. И. (бывший эким Южно-Казахстанской и Жамбылской областей);
  • Р. Дж. Поллетт;
  • Глазенберг А.
  • Кнауф В. Н.;
  • Брейяк А.;
  • Ульмер-Айлфорт К.;
  • Алекперов В. Ю. (до апреля этого года – глава "Лукойла");
  • Катаяма Й.

Вместе с тем президент ввел в состав совета 14 новых членов:

  • председателя Нацбанка Галымжана Пирматова;
  • министра торговли Бахыта Султанова;
  • министра национальной экономики Алибека Куантырова;
  • главу МИИР Каирбека Ускенбаева;
  • главу НУХ "Байтерек" Каната Шарлапаева;
  • главу Комитета по инвестициям МИД Ардака Зебешева;
  • главу президиума НПП "Атамекен" Раимбека Баталова;
  • президента компании "Дженерал Электрик" в России/СНГ Бела Ференци;
  • гендиректора компании "Glencore" Гэри Нейгла;
  • гендиректора компании "Knauf International GmbH", управляющего партнера "Knauf Group" Уве Кнотцера;
  • президента компании "Тоталь Энерджиз Разведка и Добыча", члена исполкома концерна "Тоталь Энерджиз" Николя Терраза;
  • члена глобального исполнительного комитета "Бейкер Макензи", зампреда совета директоров "Бейкер Макензи Интернэшнл" Кирсти Хелен Уилсона;
  • президента публичного акционерного общества "Лукойл" Вадима Воробьева;
  • старшего вице-президента, гендиректора департамента глобальной стратегии и координации корпорации "Митцубиси" Тецуя Шинохару.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1980098-mamina-i-atamkulova-vyveli-iz-sostava-soveta-inostrannyh-investorov/

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