Мамина и Атамкулова вывели из состава совета иностранных инвесторов
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение, которым внес изменения в состав совета иностранных инвесторов. Документ опубликован в ИПС "Адилет".
Согласно тексту распоряжения, из состава совета выводятся 14 членов:
- Мамин А. У. (бывший премьер-министр);
- Досаев Е. А. (аким Алматы и экс-глава Нацбанка);
- Атамкулов Б. Б. (экс-глава МИИР);
- Даленов Р. Е. (зампред правления Евразийского банка развития);
- Исатаев Р. М.;
- Арифханов А. А. (до февраля этого года – председатель АО НУХ "Байтерек");
- Мырзахметов А. И. (бывший эким Южно-Казахстанской и Жамбылской областей);
- Р. Дж. Поллетт;
- Глазенберг А.
- Кнауф В. Н.;
- Брейяк А.;
- Ульмер-Айлфорт К.;
- Алекперов В. Ю. (до апреля этого года – глава "Лукойла");
- Катаяма Й.
Вместе с тем президент ввел в состав совета 14 новых членов:
- председателя Нацбанка Галымжана Пирматова;
- министра торговли Бахыта Султанова;
- министра национальной экономики Алибека Куантырова;
- главу МИИР Каирбека Ускенбаева;
- главу НУХ "Байтерек" Каната Шарлапаева;
- главу Комитета по инвестициям МИД Ардака Зебешева;
- главу президиума НПП "Атамекен" Раимбека Баталова;
- президента компании "Дженерал Электрик" в России/СНГ Бела Ференци;
- гендиректора компании "Glencore" Гэри Нейгла;
- гендиректора компании "Knauf International GmbH", управляющего партнера "Knauf Group" Уве Кнотцера;
- президента компании "Тоталь Энерджиз Разведка и Добыча", члена исполкома концерна "Тоталь Энерджиз" Николя Терраза;
- члена глобального исполнительного комитета "Бейкер Макензи", зампреда совета директоров "Бейкер Макензи Интернэшнл" Кирсти Хелен Уилсона;
- президента публичного акционерного общества "Лукойл" Вадима Воробьева;
- старшего вице-президента, гендиректора департамента глобальной стратегии и координации корпорации "Митцубиси" Тецуя Шинохару.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1980098-mamina-i-atamkulova-vyveli-iz-sostava-soveta-inostrannyh-investorov/