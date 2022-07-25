Мамина и Атамкулова вывели из состава совета иностранных инвесторов

Аскар Мамин. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение, которым внес изменения в состав совета иностранных инвесторов. Документ опубликован в ИПС "Адилет".

Согласно тексту распоряжения, из состава совета выводятся 14 членов:

Мамин А. У. (бывший премьер-министр);

Досаев Е. А. (аким Алматы и экс-глава Нацбанка);

Атамкулов Б. Б. (экс-глава МИИР);

Даленов Р. Е. (зампред правления Евразийского банка развития);

Исатаев Р. М.;

Арифханов А. А. (до февраля этого года – председатель АО НУХ "Байтерек");

Мырзахметов А. И. (бывший эким Южно-Казахстанской и Жамбылской областей);

Р. Дж. Поллетт;

Глазенберг А.

Кнауф В. Н.;

Брейяк А.;

Ульмер-Айлфорт К.;

Алекперов В. Ю. (до апреля этого года – глава "Лукойла");

Катаяма Й.

Вместе с тем президент ввел в состав совета 14 новых членов:

председателя Нацбанка Галымжана Пирматова;

министра торговли Бахыта Султанова;

министра национальной экономики Алибека Куантырова;

главу МИИР Каирбека Ускенбаева;

главу НУХ "Байтерек" Каната Шарлапаева;

главу Комитета по инвестициям МИД Ардака Зебешева;

главу президиума НПП "Атамекен" Раимбека Баталова;

президента компании "Дженерал Электрик" в России/СНГ Бела Ференци;

гендиректора компании "Glencore" Гэри Нейгла;

гендиректора компании "Knauf International GmbH", управляющего партнера "Knauf Group" Уве Кнотцера;

президента компании "Тоталь Энерджиз Разведка и Добыча", члена исполкома концерна "Тоталь Энерджиз" Николя Терраза;

члена глобального исполнительного комитета "Бейкер Макензи", зампреда совета директоров "Бейкер Макензи Интернэшнл" Кирсти Хелен Уилсона;

президента публичного акционерного общества "Лукойл" Вадима Воробьева;

старшего вице-президента, гендиректора департамента глобальной стратегии и координации корпорации "Митцубиси" Тецуя Шинохару.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1980098-mamina-i-atamkulova-vyveli-iz-sostava-soveta-inostrannyh-investorov/