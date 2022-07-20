Миллионы гектаров пастбищ незаконно выдали в Казахстане
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В Генпрокуратуре Казахстана сообщили, что за последние 3 года были незаконно выданы около 3 млн гектаров пастбищных земель. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
"Только за последние 3 года прокуроры установили 18 млн га пустующих и 3 млн га незаконно выданных пастбищ, из них государству возвращены 5 млн и вовлечены в оборот 4 млн га.
По этой причине добросовестные фермеры и сельское население лишаются возможности пользования пастбищами, что со временем приводит к их деградации", – подчеркнули в ведомстве.
Так, установлено, что на сегодняшний день по стране не хватает порядка 15 млн га общественных пастбищ, что создает проблемы с выпасом скота личных подсобных хозяйств.
Для улучшения ситуации совместно с Министерством сельского хозяйства Генпрокуратура планирует дополнительно вернуть государству 5 млн га земель.
На местах, тем временем, акиматы утвердили планы управления общественными пастбищами, что позволит не допускать передачу пастбищ близ сел частным лицам.
"За нарушения при предоставлении пастбищ и отсутствие должного контроля по актам надзора органов прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечены 520 должностных лиц, в том числе 42 – за поступки, дискредитирующие государственную службу", – дополнили в Генпрокуратуре.
В ведомстве подчеркнули, что вопросы рационального использования пастбищных участков и обеспечение их доступности находятся на постоянном контроле.
Отмечается, что работа в данном направлении продолжается.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1979287-milliony-gektarov-pastbisch-nezakonno-vydali-v-kazahstane/