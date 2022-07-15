В МВД предложили наказывать домашних тиранов без заявления потерпевшего

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов на первом открытом заседании коллегии МВД предложил внести в закон поправки, которые позволят наказывать домашних тиранов без заявления потерпевшего. Об этом сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

"Законодательные поправки будут внесены в сфере семейно-бытовых правонарушений. С начала года в полицию поступило 70 тысяч сообщений о насилии в быту.

Из них 43 тысячи были списаны, поскольку потерпевшие по приезде полиции отказывались от подачи заявлений. Это связано с примирением либо боязнью жертвы мести насильника", – пояснил глава МВД.

По словам Ахметжанова, сегодня полномочия полиции в этой сфере ограничены. Полиция может привлечь домашних тиранов к ответственности только при наличии заявления.

"Поэтому в обществе активно продвигается тезис криминализации деяния за причинение легкого вреда здоровью и побоев. Необходимо увеличить сроки административного ареста, а взамен предупреждения – ввести общественные работы.

В отдельные составы преступлений, связанных с причинением вреда здоровью, ввести квалифицирующий признак – "в отношении лица, состоящего в семейно-бытовых отношениях". Возможность для примирения сторон будет только в суде и всего один раз", – предложил министр.

Пакет законодательных поправок уже подготовлен и будет внесен на согласование в госорганы.

В ходе того же заседания министр внутренних дел назвал причины высокого уровня краж в Алматы и Нур-Султане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1978769-v-mvd-predlozhili-nakazyvat-domashnih-tiranov-bez-zayavleniya-poterpevshego/