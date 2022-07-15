"Начальники работают "по старинке": глава МВД назвал причины высокого уровня краж в Алматы и Нур-Султане

Марат Ахметжанов. Фото: polisia.kz

Первое открытое заседание коллегии состоялось сегодня в МВД. На заседании выступил министр внутренних дел Марат Ахметжанов, который рассказал о результатах проделанной работы и поставил перед полицейскими новые задачи, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

Открывая заседание, Ахметжанов довел до сотрудников приоритетные задачи, поставленные главой государства перед органами внутренних дел. Министр остановился на криминогенной обстановке в стране и поделился результатами работы за первое полугодие текущего года.

"По многим видам преступлений регистрация в сравнении с прошлыми годами существенно снижается. Уменьшилось число разбоев на 25%, изнасилований - на 11%, вымогательств - на 12%, скотокрадств - на 23%. В то же время на состояние преступности повлияли январские события. Возросло число краж и грабежей", – сказал министр.

Самый высокий уровень краж наблюдается в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. По словам главы МВД, здесь большинство преступлений совершаются иногородними.

"Сейчас высокий уровень краж на 100 тысяч населения отмечается в трех мегаполисах: столице, Алматы и Шымкенте. К сожалению, там начальники работают "по старинке", реагируют только на последствия. Анализ показывает, что большинство преступлений у вас совершается иногородними. В Алматы – это 45%, Нур-Султане – 40%, Шымкенте – 25%. Все они не прописываются и остаются вне поля зрения полиции.

В ЗКО число краж выросло на 13%, а скотокрадств – на 26%. Это – результат отсутствия профилактической работы в данном направлении", – отметил Марат Ахметжанов.

Министр раскритиковал работу некоторых департаментов полиции и поручил начальникам провести точечную отработку.

"На фоне общего снижения краж возросли мошенничества. На них приходится треть всех имущественных преступлений. При этом, почти половина – это интернет-мошенничества. Поэтому устраняем условия, способствующие их совершению. По предложению МВД ужесточены правила выдачи онлайн-кредитов", – подчеркнул министр.

Глава МВД уделил также внимание проблеме скотокрадства и наркопреступности, а также рассказал о реформах в органах внутренних дел.

"Как сказал президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, сегодня важны не только борьба с преступностью, но и повышение чувства безопасности у людей и, самое главное – клиентоориентированность полицейских.

Казахстанский полицейский должен воплощать в себе патриотизм, честность, открытость и готовность всегда прийти людям на помощь. Для этого необходимы кардинальные изменения в мышлении и образе действий. Поэтому МВД по согласованию с главой государства приступило к разработке Концепции по обеспечению общественной безопасности в партнерстве с обществом", – сообщил глава МВД.

Фото: polisia.kz

По словам министра, в документе будут предусмотрены лучшие наработанные практики, учтены запросы общества, а также передовой зарубежный опыт. В целом, концепция направлена на:

комплексную и глубокую работу по устранению предпосылок правонарушений;

формирование в обществе нулевой терпимости к нарушениям законности;

переход к сервисной модели работы полиции;

разграничение ответственности уполномоченных органов по профилактике правонарушений.

Проинформировал министр и о новшествах в сфере семейно-бытовых правонарушений, а также о результатах работы программы "Қорғау", разработанной для выявления нарушителей ПДД.

Ахметжанов акцентировал внимание и на важности активизации работы по цифровизации органов внутренних дел и беспощадной борьбы с коррупцией в собственных рядах.

В завершение Марат Ахметжанов дал конкретные поручения начальникам департаментов и профильных служб по решению поднятых вопросов на коллегии МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1978677-nachalniki-rabotayut-po-starinke-glava-mvd-nazval-prichiny-vysokogo-urovnya-krazh-v-almaty-i-nur-sultane/