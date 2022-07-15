Тарифы на комуслуги изменятся в Казахстане

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Вице-министр нацэкономики Тимур Жаксылыков на заседании кабмина заявил, что во II полугодии ожидается изменение тарифов на коммунальные услуги, передает корреспондент NUR.KZ.

Жаксылыков отметил, что после январских событий в стране был введен мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги для населения на 180 дней.

Тогда были скорректированы тарифы более 100 субъектов естественных монополий, что позволило сэкономить населению более 3,2 млрд тенге.

"На сегодняшний день мораторий завершен. Во II-м полугодии ожидается изменение тарифов в пределах коридора инфляции текущего года", – подчеркнул спикер.

По его словам, для обеспечения баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, а также недопущения резкого роста тарифов на коммунальные услуги будут приняты следующие меры:

контроль целевого использования средств;

совершенствование механизмов жилищной помощи;

индивидуальный подход к каждому региону с учетом текущей социально-экономической ситуации региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1978732-tarify-na-komuslugi-izmenyatsya-v-kazahstane/