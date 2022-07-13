Наплыв студентов из-за рубежа в Казахстан спрогнозировал министр

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Глава Министерства науки и высшего образования Саясат Нурбек в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева высказался о вероятности притока иностранных студентов в казахстанские вузы, передает корреспондент NUR.KZ.

Саясат Нурбек заявил, что ожидается достаточно большой поток казахстанцев и граждан других стран, которые будут возвращаться для поиска образовательных возможностей.

"В первую очередь это связано с тем, что Россия с 11 апреля прекратила свое членство в организации Болонского процесса. Тут необходимо подчеркнуть, что с 1 июля наша страна, наоборот, стала сопредседателем Болонской организации.

Поэтому эти прогнозы есть, но пока большого наплыва не видим, и просто тихо-мирно начинаем готовиться", – отметил он.

Что касается признания российских дипломов у казахстанцев, то, по словам министра, все вопросы урегулированы в рамках ЕАЭС и двусторонних соглашений между Казахстаном и Россией.

"Вопросы взаимозачетов кредитов и признания дипломов уже давно урегулированы, поэтому таких проблем не будет. За пределами ЕАЭС это вопросы двустороннего сотрудничества России с другими странами.

Есть огромное количество двусторонних соглашений, дополнительных, то есть вне рамок Болонского процесса. Поэтому это не такая большая проблема, как ее раздувают в СМИ", – резюмировал спикер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1978292-naplyv-studentov-iz-za-rubezha-v-kazahstan-sprognoziroval-ministr/