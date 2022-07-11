Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законы, которые вносят поправки в Налоговый кодекс Казахстана, сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)", - говорится в сообщении.

Отметим, что 23 июня текущего года сенат принял поправки в Налоговый кодекс.

В ходе обсуждения в сенате, сообщалось, что целью поправок является совершенствование налоговой нагрузки на горнорудный сектор и освобождение от налога на добычу полезных ископаемых для новых месторождений.

Кроме того, предусматривается установка ставок цифрового майнинга с расчетом на выравнивание совокупной суммы цены на электроэнергию и суммы платы для всех майнеров, а также предлагается поэтапное увеличение акцизов на различные виды табачных изделий, в том числе на товары с нагреваемым табаком.

Ожидается, что данный закон увеличит приток дополнительных средств в бюджет для обеспечения реализации социально – экономических задач государства, снижения рисков вывода капитала за рубеж, повышения отдачи от использования недр, исключения неэффективных льгот и преференций, а также совершенствование налогового администрирования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1977917-tokaev-podpisal-popravki-v-nalogovyy-kodeks/