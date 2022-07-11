Токаев обсудил с Дуйсеновой проблему давления на рынок труда

Касым-Жомарт Токаев и Тамара Дуйсенова. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра труда и социальной защиты населения Тамару Дуйсенову. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент заслушал информацию о работе министерства, в том числе по вопросам пенсионного обеспечения и разработки Социального кодекса.

Касым-Жомарту Токаеву были представлены подходы к формированию новой социальной политики, которая будет направлена на повышение уровня благополучия каждой казахстанской семьи и создание условий для обеспечения продуктивной занятости.

Тамара Дуйсенова ознакомила президента с планами по созданию Цифровой карты семьи, развитию Портала социальных услуг и Информационной системы социального казначейства. Учитывая изменения в геополитической обстановке и рост давления на рынок труда, главой государства рассмотрены планы развития миграционной политики.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по решению актуальных проблем в социально-трудовой сфере. Отдельно главой государства отмечена необходимость повышения эффективности программ занятости для молодежи, совершенствования механизмов системы социальной защиты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1977845-tokaev-obsudil-s-duysenovoy-problemu-davleniya-na-rynok-truda/