Почему в Нур-Султане не было салюта в День столицы, объяснил Кульгинов

Нур-Султан. Фото: Деонисий Мить

В этом году власти столицы отказались от праздничного салюта в честь Дня города. Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК объяснил почему, хотя его не отменяли даже в период пандемии, передает корреспондент NUR.KZ.

Алтай Кульгинов заверил, что салют планировали провести, но, по его словам, его отменили, из-за неблагоприятного прогноза погоды.

"Мы планировали салют, но прогноз погоды был такой: шквальный ветер и дожди. Мы не стали рисковать. И, как мы убедились, в День города вечером пошел дождь. Это не соответствовало требованиям, когда можно салют давать", – сказал Алтай Кульгинов.

В целом, по его словам, из года в год все меньше средств выделяется на празднование Дня города.

"По затратам из года в год мы подходы поменяли, в пять раз меньше потратили средств по сравнению с 2019 годом. Мы организовали свыше ста мероприятий, которые посетили свыше 120 тысяч наших горожан. Итого на все ушло порядка 200 миллионов тенге. Это в пять раз меньше, чем было буквально недавно", – добавил столичный градоначальник.

Напомним, что астанчан заранее предупреждали о том, что салюта на День города не будет. Тем не менее в столице в честь праздника провели десятки различных торжественных мероприятий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1977647-pochemu-v-nur-sultane-ne-bylo-salyuta-v-den-stolitsy-obyasnil-kulginov/