Волонтерство и стрессовые активы: Токаев подписал несколько законов

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 4 июля, подписал два закона, которые вносят изменения и дополнения в некоторые законодательные акты, касающиеся вопросов волонтерской деятельности и развития рынка стрессовых активов, сообщается на .

Первый подписанный закон – "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития рынка стрессовых активов".

По информации с официального сайта сената парламента, целью документа является создание законодательной базы, способствующей снижению уровня стрессовых активов банков и вовлечению их в экономический оборот на рыночной основе. Ожидается, что такой подход будет способствовать созданию развитого рынка стрессовых активов, что приведет к снижению их уровня и большему вовлечению неработающих активов в экономический оборот.

Во-вторых, президентом был подписан Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, грантов и премий для неправительственных организаций, лекарственного и социального обеспечения".

В сенате подчеркивают, что принятие данного закона направлено на совершенствование отдельных законодательных актов. Ожидается, что оно приведет к более эффективному урегулированию общественных отношений в сфере волонтерской деятельности, благотворительности и господдержки неправительственных организаций (НПО).

Представленные поправки направлены не на регулирование указанных сфер, а на стимулирование и развитие благотворительности, волонтерства и неправительственного сектора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1976933-tokaev-vnes-popravki-v-ryad-zakonodatelnyh-aktov/