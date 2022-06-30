Более 400 казахстанских военных направят в Африку для участия в миссиях ООН

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Депутаты на совместном заседании палат парламента поддержали предложение президента Касым-Жомарта Токаева о направлении миротворческого контингента Вооруженных Сил Казахстана для участия в миссиях ООН, передает корреспондент NUR.KZ.

Зачитал представление президента глава Минобороны Руслан Жаксылыков.

"В соответствии с подпунктом 5 статьи 53 Конституции РК вношу предложение о направлении миротворческого контингента Вооруженных Сил РК совокупной численностью порядка 430 военнослужащих для участия в многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике, миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали, миссии временных сил ООН в Ливане", - зачитал он.

По его словам, оценка и отбор состоят из нескольких этапов, от Казахстана в ООН оборонным ведомством РК поданы заявки на участие пяти подразделений.

"Все они находятся на разных уровнях подготовки. Мы наши подразделения будем отправлять не сразу, а по заявке. Нам будет даваться оценка по готовности к выполнению миссии", - резюмировал он.

Депутаты поддержали предложение главы государства.

К слову, в совместном заседании палат парламента принимают участие 45 депутатов сената и 103 депутата мажилиса.

На сегодня в миссиях ООН в Западной Сахаре и миссиях временных сил ООН в Ливане проходят службу 6 и 9 казахстанских военнослужащих соответственно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1976334-tokaev-predlozhil-otpravit-430-kazahstanskih-voennyh-v-afriku-dlya-uchastiya-v-missiyah-oon/