Исключить дикорастущие тюльпаны и лотосы из Красной книги предложил депутат

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Депутат мажилиса Серик Ерубаев на пленарном заседании палаты предложил исключить дикорастущие тюльпаны и лотосы из Красной книги, чтобы граждане не платили многомиллионные штрафы, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерубаев сообщил, что на сегодняшний день граждане уплачивают крупные штрафы за срыв дикорастущих тюльпанов и лотосов.

"Многие наши жители даже не знают, что они внесены в Красную книгу. Например, был задержан человек, который сорвал несколько дикорастущих тюльпанов, и был наложен штраф в размере более 8 млн тенге.

Для того, чтобы покрыть эти штрафы, они берут кредит и загоняют себя в тупик", - заявил мажилисмен.

В этой связи депутат предложил исключить дикорастущие тюльпаны и лотосы из перечня редких растений и включенных в этой связи в Красную книгу.

"Согласно статьи 38 Конституции РК все граждане Казахстана обязаны сохранять окружающую среду, относиться бережно.

Применение санкции предусмотрены только в отношении правонарушителей, и ваши предложения в рамках рабочей группы готовы рассмотреть", - заявил в ответ глава Минэкологии Сериккали Брекешев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1976200-isklyuchit-dikorastuschie-tyulpany-i-lotosy-iz-krasnoy-knigi-predlozhil-deputat/