Присваивать детям ИИН сразу после рождения предложила депутат

Иллюстративное фото: pexels.com

Депутат мажилиса Екатерина Смышляева на пленарном заседании палаты озвучила главную, по ее мнению, причину вовлечения новорожденных детей в криминальные схемы, передает корреспондент NUR.KZ.

Свой депутатский запрос Екатерина Смышляева адресовала премьер-министру Алихану Смаилову.

"В СМИ очень часто появляются тревожные новости о новорожденных в мусорных контейнерах, "детях-маугли" и других вопиющих случаях жестокого обращения и преступлений против детей. Все жертвы, как правило, не документированы.

На днях была раскрыта деятельность целого интернет-портала по торговле новорожденными детьми.

Отследить все причинно-следственные связи крайне сложно, когда ребенок рожден физически, но не рожден юридически. Такой пробел заложен в самой процедуре регистрации", - заявила она.

По данным депутата, ИИН присваивается новорожденному не по факту рождения, а только после того, как родители дадут имя и заявят о регистрации.

При этом процедура проходит через три информационные системы: медицинский регистр (фиксируется пол, дата рождения и ФИО матери), база Министерства юстиции (РАГС) и система Министерства внутренних дел РК. Именно последняя и генерирует ИИН новорожденного.

В итоге ребенок после рождения до момента регистрации имени может месяцами не иметь "цифрового следа".

"Есть примеры, когда акты регистрации вообще не происходили. При этом именно через ИНН происходит интеграция в системе госуслуг и рождение ребенка, как субъекта правоотношений и защиты.

Именно такие юридически "нерожденные" дети очень часто вовлекаются в криминальные схемы торговли людьми и преступления против ребенка", - заявила Смышляева.

В этой связи она предложила присваивать ИИН новорожденным в момент их рождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1976196-prisvaivat-detyam-iin-srazu-posle-rozhdeniya-predlozhila-deputat/