Глава Павлодарской области высказался о продаже за бесценок резиденции акима

Абылкаир Скаков. Фото: instagram.com/skakov_abylkair

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков на брифинге в СЦК прокомментировал законность продажи резиденции главы региона в 2018 году, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе брифинга представители СМИ напомнили, что резиденция акима области на озере Жасыбай была продана "практически за бесценок". В связи с этим они поинтересовались, зачем нужно было продавать резиденцию, особенно, учитывая, что она содержалась за счет спонсоров.

"Это решение было принято в 2018 году. Была передача этого объекта в доверительное управление с правом последующего выкупа. Соответствующий аукцион был проведен на портале госреестра.

Цену, которую вы назвали, она имеется у меня – 161 миллион тенге. Сам я там не был, не знаю, насколько это соответствует действительности. Поэтому что-либо сказать (не могу – прим. ред.). Я там не был.

Сейчас она находится в частных руках. Я думаю, соответствующие органы, наверное, дадут или давали правовую оценку, насколько это было правомочно", – заявил Скаков.

По его словам, официально покупателем этой резиденции стало ТОО "Асфальтобетон", учредителями которого являются физические лица.

"В 2018 году (резиденция была передана – прим. ред.) в доверительное управление с правом последующего выкупа. Аукцион был тогда, в тот период – не в 2020 году, не позже, не раньше. Юридическое действие тогда было.

Это вопрос не к нам. Наверное, все об этом знают. Это открытая информация, поэтому правовую оценку не мы должны сами себе давать, а соответствующие компетентные органы (– нам – прим. ред.)", – резюмировал аким.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1976064-glava-pavlodarskoy-oblasti-vyskazalsya-o-prodazhe-za-bestsenok-rezidentsii-akima/