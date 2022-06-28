Отменить любые справки в Казахстане предложил министр Мусин

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Глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности на заседании кабмина рассказал, как можно создать полностью цифровое государство, передает корреспондент NUR.KZ.

Багдат Мусин доложил о планах по цифровизации госуслуг.

"Для создания цифрового и клиентоориентированного государства нам необходимо осуществить полный запрет на повторный запрос данных, отменить любые справки, базируясь на ключевом принципе, что данные принадлежат гражданам или бизнесу, а не государству и чиновникам", – заявил министр.

Успех цифровой трансформации страны, по его словам, напрямую зависит от уровня вовлеченности всех центральных и местных госорганов.

"Цифровые решения приносят осязаемые результаты как для общества, так и для госаппарата, особенно в части улучшения его эффективности", – резюмировал Мусин.

Также сегодня министр рассказал о том, какие госуслуги могут быть недоступны из-за сбоев в работе информационных систем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975951-otmenit-lyubye-spravki-v-kazahstane-predlozhil-ministr-musin/