Мусин рассказал о сбоях на сайтах министерств
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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на заседании правительства рассказал, какие госуслуги будут недоступны из-за сбоев в работе информационных систем, передает корреспондент NUR.KZ.
По словам Мусина, на сегодняшний день существуют проблемы с информационными системами госорганов, поэтому казахстанцы не смогут получить ряд услуг.
Среди них он отметил 8 услуг Министерства сельского хозяйства:
- Выдача ветеринарных справок;
- Выдача ветеринарного паспорта;
- Предоставление земельных участков для строительства объектов в черте населенных пунктов;
- Предоставление сведений из государственного земельного кадастра;
- Определение кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка;
- Подготовка и выдача актов на земельный участок;
- Предоставление сведений о качественном состоянии земельного участка;
- Согласование проектируемого земельного участка с графическими данными автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра.
"Таким образом, госорганам необходимо до конца года снизить сбои в работе информационных систем и обеспечить доступность всех электронных услуг", - резюмировал Мусин.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975941-musin-rasskazal-o-sboyah-na-saytah-ministerstv/