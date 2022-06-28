Мусин рассказал о сбоях на сайтах министерств

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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на заседании правительства рассказал, какие госуслуги будут недоступны из-за сбоев в работе информационных систем, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Мусина, на сегодняшний день существуют проблемы с информационными системами госорганов, поэтому казахстанцы не смогут получить ряд услуг.

Среди них он отметил 8 услуг Министерства сельского хозяйства:

Выдача ветеринарных справок;

Выдача ветеринарного паспорта;

Предоставление земельных участков для строительства объектов в черте населенных пунктов;

Предоставление сведений из государственного земельного кадастра;

Определение кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка;

Подготовка и выдача актов на земельный участок;

Предоставление сведений о качественном состоянии земельного участка;

Согласование проектируемого земельного участка с графическими данными автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра.

"Таким образом, госорганам необходимо до конца года снизить сбои в работе информационных систем и обеспечить доступность всех электронных услуг", - резюмировал Мусин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975941-musin-rasskazal-o-sboyah-na-saytah-ministerstv/