Токаев подписал закон об улучшении качества жизни лиц с инвалидностью в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

Сегодня, 27 июня, президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью", сообщает официальный сайт Акорды.

Как уточняет МИА "Казинформ", целью закона является комплексное совершенствование национального законодательства в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью, реализация ратифицированной Казахстаном Конвенции о правах инвалидов в части исключения дискриминационной терминологии, восполнение законодательного пробела и приведение в соответствие норм, регулирующих вопросы качества жизни лиц с инвалидностью.

Ранее в сенате сообщали, что после принятия закона услуги частных нотариусов теперь для людей с инвалидностью III группы будут бесплатными, так же, как и сейчас для I и II групп.

Согласно закону, автобусные парки будут обязывать закупать определенное количество автобусов с пандусами для колясочников, а проводить экспертизу по установлению инвалидности можно будет заочно.

"Одной из наиболее ожидаемых новелл закона является возмещение 70% затрат на пребывание в санатории одного из законных представителей ребенка, в случае если он сопровождает ребенка с инвалидностью.

Это важно для того, чтобы значительно уменьшить количество случаев, когда ребенок с инвалидностью не мог воспользоваться бесплатной путевкой в санаторий из-за того, что у сопровождающих не было денег на поездку вместе с ним", - объясняла на пленарном заседании сената депутат Акмарал Алназарова.

Во время обсуждения законопроекта документ комментировал и спикер сената Маулен Ашимбаев.

"Данный закон призван решить ряд вопросов в области защиты и поддержки людей с инвалидностью. Также предусматривается дальнейшее совершенствование механизмов реализации социальной политики в данном направлении. Не остались без внимания вопросы формирования безбарьерной среды.

Надеемся, что в дальнейшем данный закон будет способствовать более эффективному обеспечению прав людей с инвалидностью. А сенаторы будут постоянно держать эти вопросы на контроле и продолжать соответствующую законодательную работу", - сказал Ашимбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975900-tokaev-podpisal-zakon-ob-uluchshenii-kachestva-zhizni-lits-s-invalidnostyu-v-kazahstane/