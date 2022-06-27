Тендер на 10 млн тенге на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев на брифинге в СЦК ответил на вопрос журналистов о многомиллионном тендере на "отражение атаки троллей", передает корреспондент NUR.KZ.

Ермек Маржикпаев прокомментировал появившуюся недавно в соцсетях информацию о тендере на сайте госзакупок по отражению "атаки троллей", защиту репутации и позитивные посты в соцсетях об акимате.

Глава региона заявил, что речь в тендере на самом деле шла о популяризации области в медиа-пространстве.

"Мне тоже интересно, кто такие "тролли". На самом деле, Управление внутренней политики нашей области объявило конкурс. По-моему, 10 миллионов тенге", - рассказал аким.

По его словам, речь в тендере идет не совсем о "защите от троллей".

"Это простые вещи, популяризация нашей области. Наши сельские населенные пункты, вопросы спорта, о которых мы сегодня говорим. Каким-то образом эту работу надо тоже популяризировать", - сказал Маржикпаев.

При этом, глава региона подчеркнул, что деньги на данный тендер в итоге выделены не были.

"Не было поставщиков или жалобы. Он (тендер - прим. ред.) снят с торгов, снят с конкурса", - указал аким.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975888-tender-na-10-mln-tenge-na-otrazhenie-ataki-trolley-obyasnil-akim-akmolinskoy-oblasti/