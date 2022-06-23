Об участившихся жалобах на полицейских рассказал президент

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на мероприятии, посвященном 30-летию полиции, упомянул, что граждане стали чаще жаловаться на работу правоохранителей, передает официальный сайт Акорды.

"Вместе с тем в последнее время участились жалобы на злоупотребления полномочиями со стороны правоохранительных органов.

В мае на моей встрече с представителями отечественного бизнеса многие из них высказались об излишней жесткости органов уголовного преследования, что приводит к откровенному давлению на предпринимателей.

В то же время, в 2019 году в своем Послании я заявил о том, что незаконное преследование, давление на бизнес должно рассматриваться как серьезное преступление направленное против интересов государства.

Поэтому негативные отзывы со стороны бизнеса должны внимательно рассматриваться правоохранительными органами. Речь идет и об экономических расследованиях в регионах, а также о сотрудниках Министерства внутренних дел, которые тоже замечены в противоправных действиях. Вы это хорошо знаете.

Также в реальных случаях, если не в большинстве, речь идет о коррупционных действиях. Это сильно портит репутацию всей правоохранительной системы.

Что касается деятельности правоохранительных органов, то ее нужно направить на факты мошенничества, строительства финансовых пирамид, незаконного вывода капитала и ресурсов за рубеж.

Агентство финансового мониторинга должно стать основным государственным органом по борьбе с теневой экономикой. Что касается задач Министерства внутренних дел, то они общеизвестны, тем более вам. Вы должны с честью и достоинством выполнять стоящие перед вами задачи.

Нам нужно сформировать высокую правовую культуру в обществе и стойкий иммунитет к любым проявлениям коррупции и беззакония. Только так мы сможем построить Новый Казахстан, основанный на взаимном доверии и партнерстве власти и всех граждан", - сказал президент.

Напомним, что сегодня Касым-Жомарт Токаев выступил на мероприятии, посвященном 30-летию казахстанской полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975420-ob-uchastivshihsya-zhalobah-na-politseyskih-rasskazal-prezident/