Правительство Казахстана придумало, как вернуть выведенный из страны капитал

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков на заседании кабмина заявил о планах по проведению амнистии капиталов при условии их возвращения в экономику страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Жаксылыков представил новую Концепцию инвестиционной политики РК до 2026 года.

Основные целевые индикаторы, предусмотренные проектом концепции – доведение уровня инвестиций в основной капитал до 25,1% к ВВП и повышение притока прямых иностранных инвестиций до 25,5 млрд долларов уже в 2026 году.

Ключевым драйверами повышения конкурентоспособности станут обрабатывающая промышленность, сектор услуг и сырьевой сектор.

В планах также раскрытие инвестиционного потенциала экономики.

"В этом направлении предусмотрена реализация мероприятий по упрощению процедур банкротства для ускоренного выхода несостоятельных предприятий из рынка со сменой неэффективных собственников.

Предусматривается также проведение амнистии капиталов при условии их возвращения в экономику страны и перевода (редомициляции) казахстанских компаний из иностранных юрисдикций и офшорных зон в юрисдикцию МФЦА", - резюмировал Жаксылыков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975343-pravitelstvo-kazahstana-pridumalo-kak-vernut-vyvedennyy-iz-strany-kapital/