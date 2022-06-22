"Никто никаких денег не просил": Абаев о скандале вокруг Казахстанской федерации шахмат

Иллюстративное фото: Pxhere.com

Глава Минкультуры и спорта на брифинге в СЦК прокомментировал вчерашнее заявление шахматистки Бибисары Асаубаевой о том, что глава КФШ водил их в Администрацию президента просить 3 млрд тенге для Федерации, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, насколько правильно делать из чемпионов просителей.

"Час назад вместе с пятью нашими топ-шахматистками, среди них была и Бибисара Асаубаева, а также с президентом Казахстанской федерации шахмат Галимом Хусаиновым и его заместителем Дарменом были на приеме у президента.

Президент КФШ не просил миллиарды тенге. Там мы поднимали вопрос о том, как будем развивать шахматы. Таких запросов: "Дайте миллиарды", – не было.

Да, был вопрос о необходимости развития инфраструктуры. На это необходимые средства есть. В основном за счет спонсоров", – заявил в ответ Даурен Абаев.

Позже журналисты поинтересовались, насколько это обычная практика среди спортивных федераций, ходить и просить деньги в Администрацию президента, причем с привлечением спортсменов. Они также поинтересовались, для чего КФШ понадобилось 3 млрд тенге.

"Давайте по факту говорить – никто не просил никаких денег. Есть программа развития, которую хотят утвердить. Если в рамках программы развития шахмат будут утверждены какие-то вещи, они будут, естественно, в том числе финансироваться.

Для развития спорта абсолютно нормально, что финансируется спорт – без финансовой поддержки спорт развиваться не будет. Это нормально.

Я, честно говоря, не присутствовал на встрече. Думаю, президент и вице-президент Федерации шахмат по этому поводу свое мнение выскажут. Надо, думаю, к ним обратиться. Но факт в том, что на развитие спорта в целом и на развитие шахмат нужны финансовые ресурсы, это нормально", – добавил глава МКС.

По его словам, государство берет на себя эти обязательства.

"Но ни о какой сумме, что надо столько-то или что-то сделать, вообще речи не идет и никто это не обсуждал. Обсуждалась программа развития шахмат. Я говорю по факту.

Относительно того, солгала или нет шахматистка, надо обращаться к тем, кто присутствовал – надо обращаться к Хусаинову и Садвакасову. Я думаю, они прокомментируют, что она сказала и как сказала. Там же были еще несколько участников, в том числе и шахматисты", – резюмировал он.

Вчера шахматистка Бибисара Асаубаева в своем Instagram-аккаунте заявила, что президент Казахстанской федерации шахмат Галим Хусаинов и его заместитель Дармен Садвакасов водили спортсменов в Администрацию президента, чтобы попросить денег для федерации.

"Сегодня же до самой последней минуты я была уверена, что нас ведут на встречу к министру за олимпийскими напутствиями, а оказалось, Дармен Садвакасов и его начальник нас привели просить 3 миллиарда тенге для бюрократов Казахстанской шахматной федерации", – написала шахматистка в соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975234-nikto-nikakih-deneg-ne-prosil-abaev-o-skandale-vokrug-kazahstanskoy-federatsii-shahmat/