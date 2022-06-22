Юрий Пя ушел с поста председателя попечительского совета "Қазақстан халқына"

Юрий Пя. Фото: пресс-служба правительства

Председатель попечительского совета фонда "Қазақстан халқына" Юрий Пя заявил о сложении полномочий в связи с высокой загруженностью. Об этом сообщается на официальном сайте фонда.

Указывается, что 20 июня состоялось очередное очное заседание попечительского совета, в ходе которого Юрий Пя попросил досрочно прекратить его полномочия председателя попечительского совета.

В качестве причины он назвал высокую загруженность и необходимость концентрироваться на выполнении своей основной деятельности. Отмечается, что Юрий Пя возглавляет корпоративный фонд "University Medical Center".

В фонде напомнили, что Юрий Пя - кардиохирург с мировым именем, лично проводящий самые сложные, высокотехнологичные кардиохирургические операции.

Возглавляя попечительский совет фонда, Юрий Владимирович внес вклад на начальном, ответственном этапе институционального становления фонда, включая определение миссии фонда, его стратегических направлений деятельности, принципов и подходов к приоритетным программам и проектам.

Несмотря на сложение с себя полномочий, Юрий Пя останется членом попечительского совета и продолжит оказывать содействие фонду в достижении стратегических целей и задач.

Новым главой попечительского совета был избран Каирбек Сулейменов - видный общественный деятель, глава совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП "Атамекен".

Зампредом совета избрана Зауреш Аманжолова - доктор медицинских наук, отличник здравоохранения Казахстана, глава АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии".

Отмечается, что ее многолетний опыт и знания, а также организаторские способности будут особо востребованы в реализации программ и проектов благотворительной помощи в области здравоохранения, которые являются приоритетными направлениями деятельности фонда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975171-yuriy-pya-ushel-s-posta-predsedatelya-popechitelskogo-soveta-qazaqstan-halqyna/