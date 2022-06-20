Аким ЗКО высказался о петиции с требованием его отставки

Гали Искалиев. Фото: instagram.com/batys_kz

Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев на брифинге в СЦК прокомментировал петицию с требованием о его отставке. Глава региона ответил на вопрос журналистов, передает корреспондент NUR.KZ.

Сотрудники СМИ отметили, что жители региона собирают подписи под петицией с требованием об отставке акима ЗКО. У Гали Искалиева поинтересовались, как он к этому относится и готов ли покинуть должность.

"Приветствую все мнения, которые есть. В то же время другие мнения у нас тоже есть. После того, как эта петиция вышла, я раз в месяц бизнес-встречи с нашими предпринимателями провожу.

Честно говоря, многие руководители бизнес-структур говорят, что даже не слышали про эту петицию, начали искать ее. Кто занимается делом, они не знают про эту петицию. Тоже говорили, давайте мы в поддержку будем создавать петицию. Я говорю, ну, наверное, нет необходимости такие вещи начинать, писать, спорить.

Если есть хорошая, правильная критика, я ее всегда приму и буду выводы делать", - ответил глава ЗКО.

Он добавил, что петиция - это форма выражения мнения населения. Если жители Западно-Казахстанской области создали подобный документ, то он принимает его так, что есть определенные недоработки в работе акимата.

"Петиция - это не та форма, наверное, по которой акимы подают в отставку. Есть законодательно установленные формы, по ним должны и работать. По данной петиции, конечно, не готов подать в отставку", - пояснил Гали Искалиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974859-akim-zko-vyskazalsya-o-petitsii-s-trebovaniem-ego-otstavki/