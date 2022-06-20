Финпреступления при тратах бюджета предложили приравнять к дискредитации госслужбы в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На совместном заседании палат парламента глава Счетного комитета предложила приравнять совершение финпреступлений при использовании бюджета и активов государства, не содержащих признаки уголовных или административных правонарушений, к дисциплинарным проступкам, дискредитирующим госслужбу, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщила глава Счетного комитета Наталья Годунова, за 2021 год в стране неэффективно использовали 413 млрд тенге.

Помимо введения уже разработанных поправок в бюджетный кодекс и КоАП предлагается еще одно нововведение – оно касается наказания за финпреступления с бюджетом, если в нем нет уголовного или административного нарушения.

"По нашему мнению, было бы правильно приравнять совершение финансовых преступлений при использовании бюджетных средств и активов государства, не содержащих признаки уголовных или административных правонарушений, к дисциплинарным проступкам, дискредитирующим госслужбу.

Это оплаты за невыполненные работы, непоставленные товары, неоказанные услуги, использование средств не по целевому назначению, недостача товарно-материальных ценностей и денежных средств, необоснованное списание дебиторской задолженности и некоторые другие", - заявила Годунова.

Она также напомнила об уже разработанных поправках – это ответственность первых руководителей госорганов и субъектов квазигосударственного сектора за неэффективное планирование и использование бюджетных средств.

В сенате также рассматривается законопроект, в котором закреплена ответственность за расходы на содержание объектов, не числящихся на балансе соответствующего администратора бюджетных программ, а также не введенных в эксплуатацию.

Еще одна норма, которую на днях утвердит Минфин - ответственность за недостижение экономического эффекта от использования бюджетных инвестиций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974818-finprestupleniya-pri-tratah-byudzheta-predlozhili-priravnyat-k-diskreditatsii-gossluzhby-v-kazahstane/