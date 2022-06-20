Формировать госбюджет на один год, а не на три предлагают в Казахстане

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Глава Счетного комитета на расширенном заседании парламента предложила вернуть в Казахстане однолетний бюджет для планирования расходов, мотивировав это тем, что существующий сейчас бюджет на три года "так и остался формальностью", передает корреспондент NUR.KZ.

Председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова заявила, что на формирование трехлетнего бюджета уходит много времени – при этом в ходе исполнения уточняется и корректируется только первый базовый год, в остальные годы никто даже не заглядывает.

Некоторые расходы из распланированного на 3 года бюджета и вовсе исчезают в процессе.

"При очередном планировании уже на следующий период отдельные из ранее поддержанных расходов могут вообще выпасть из нового бюджета. Как следствие, появляются незавершенные объекты, не обеспеченные финансированием.

На наш взгляд, настало время поднять вопрос о возвращении планирования бюджета на один год. При этом необходимо обеспечить преемственность решений и гарантировать бизнесу и инвесторам исполнение уже принятых обязательств", - заявил Годунова.

Среди факторов в пользу однолетнего бюджета она назвала непредсказуемость мировой экономики, из-за чего сложно вести детальное планирование, а также "гибкую реакцию" на любые изменения без привязки к уже прописанному 3-летнему плану.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974807-vernut-odnoletniy-byudzhet-vmeste-3-letnego-predlagayut-v-kazahstane/