Токаев о статусе казахского языка: Нет причин для беспокойства

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Глава Казахстана на Национальном курултае высказался о статусе казахского языка – он заявил, что причин для беспокойства по этому поводу нет, сообщает официальный сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что позиции государственного языка укрепляются день ото дня.

"Кроме того, казахский язык проникает в мировую коммуникационную среду. Недавно известная компания Apple добавила казахский язык в языковую систему iOS.

Телеканал Nickelodeon, транслирующий на 40 языках, начал вещание на казахском языке. По инициативе молодежи уже 6 лет издается журнал National Geographic на нашем родном языке.

Таких хороших новостей немало, поэтому, я думаю, нет причин для особого беспокойства. Тем не менее, мы должны быть настойчивыми в нашей работе в этом направлении. Пока существует казахское государство, будет и казахский язык", - заявил Токаев.

Также напомним, что президент Казахстана на первом заседании Национального курултая предложил не торопиться с внедрением латиницы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974457-tokaev-o-statuse-kazahskogo-yazyka-net-prichin-dlya-bespokoystva/