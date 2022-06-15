Токаев: Самый главный момент - это поддержка народа

Касым-Жомарт Токаев. Кадр из видео: Россия 24

Главу Казахстана в интервью телеканалу "Россия 24" спросили о том, как ему дается президентство – Касым-Жомарт Токаев уже прошел "экватор" своего президентского срока.

В начале интервью журналист отметил, что Токаев на своем посту уже 3 года - за это время произошло много событий. "За это время что для Вас стало самым сложным?"- поинтересовался ведущий.

"Действительно, три года назад мы встречались. Я только начинал свою работу в качестве главы государства. Эти три года были сложными не только для меня, но и для всех глав государств и в конце концов для всего мира. Поскольку мы пережили такие потрясения, связанные и с турбулентностью мировой ситуации и с наступлением ковида.

Для Казахстана это были сложные годы, без всякого преувеличения. Происходили всякого рода катастрофы, можно, так сказать. На юге страны взрывались военные склады. Было очень сильное затопление южного региона. Да и экономическая ситуация не располагала к большой радости. Ковид серьезно потряс Казахстан, как, впрочем, и многие другие страны. Но мы с достоинством, считаю, вышли из данной сложной ситуации.

Отвечая на Ваш вопрос, хотел бы отметить, что самый главный момент – это поддержка народа Казахстана. Без этого, без сплоченности нашего многонационального народа искомого результата конечного успеха было бы очень трудно достигнуть", - заявил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974228-proishodili-raznogo-roda-katastrofy-tokaev-rasskazal-o-slozhnostyah-prezidentstva-za-tri-goda/