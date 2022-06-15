Глава Минэнерго предупредил казахстанцев о скором подорожании электроэнергии (видео)

Болат Акчулаков. Кадр из интервью: almaty.tv

Министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что в ближайшие шесть месяцев электроэнергия в Казахстане может подорожать. Это связано в том числе и с повышением цен на уголь.

О вероятном росте стоимости электроэнергии глава Министерства энергетики сообщил в эксклюзивном интервью телеканалу "Алматы".

Он отметил, что в первую очередь это связано с повышением цен на уголь, и, соответственно, с ростом затрат на логистику.

По словам Акчулакова, одним из факторов подорожания электроэнергии является необходимость поднять заработные платы сотрудников энергопроизводящих организаций, которые сейчас находятся на довольно низком уровне. Это нужно для того, чтобы обеспечить устойчивую работу станций.

"К сожалению, в отрасли сложился достаточно низкий уровень зарплат. Поэтому это может привести к потере кадров. Мы их уже теряем. Речь об увеличении прибыли энергопроизводящей станции не стоит, и мы ее не рассматриваем", – отметил министр энергетики Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974107-glava-minenergo-predupredil-kazahstantsev-o-podorozhanii-elektroenergii-video/