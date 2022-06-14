Токаев подписал указ о статусе государственного советника

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства подписал указ о статусе и полномочиях государственного советника Республики Казахстан, а также о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых указов президента РК, сообщает официальный сайт Акорды.

Согласно указу президента:

государственный советник Республики Казахстан является должностным лицом Республики Казахстан, назначаемым на должность и освобождаемым от должности президентом Республики Казахстан; государственный советник осуществляет свою деятельность под непосредственным руководством президента Республики Казахстан, ему подотчетен и подконтролен; правовую основу деятельности государственного советника составляют Конституция, законы Республики Казахстан, настоящий указ и иные акты президента РК; государственный советник осуществляет следующие полномочия:

вырабатывает для президента стратегические предложения в сфере внутренней политики;

по поручению главы государства представляет его интересы в отношениях с парламентом Республики Казахстан и его палатами, другими государственными органами, политическими партиями и общественными объединениями, а также в международных отношениях;

координирует деятельность:

- по вопросам социально-гуманитарной сферы: образования, науки, культуры и спорта;

- консультативно-совещательных органов при Главе государства: Комиссии по вопросам противодействия коррупции; Комиссии по государственным наградам; Комиссии по вопросам гражданства; Республиканской комиссии по государственным символам и геральдике ведомственных и иных, приравненных к ним, наград; Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом; Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби; Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая; Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания; Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий; Национального курултая и Совета по молодежной политике;

курирует деятельность Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, координирует работу государственных аналитических структур в сфере общественного развития;

координирует работу по присуждению гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары";

осуществляет иные полномочия в соответствии с поручениями президента РК.

В целях реализации установленных настоящим указом полномочий государственный советник вправе:

издавать распоряжения; давать поручения центральным и местным исполнительным органам по вопросам, относящимся к его компетенции; присутствовать на заседаниях правительства РК, консультативно-совещательных органов при главе государства; запрашивать и получать необходимую информацию, документы и другие материалы от государственных органов и должностных лиц по вопросам, относящимся к его компетенции; создавать межведомственные рабочие группы для разработки проектов актов президента Республики Казахстан по вопросам, входящим в его компетенцию, а также для решения иных задач, поставленных главой государства.

Организационно-правовое, информационно-аналитическое и иное обеспечение деятельности государственного советника осуществляется Администрацией президента РК.

Глава государства также постановил:

утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые указы Президента Республики Казахстан.

правительству Республики Казахстан, Администрации президента Республики Казахстан, Управлению делами президента Республики Казахстан в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего указа.

Признать утратившими силу некоторые указы президента Республики Казахстан, согласно приложению к настоящему указу.

Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974079-tokaev-podpisal-ukaz-o-statuse-gosudarstvennogo-sovetnika/