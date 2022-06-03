Глава МВД доложил Токаеву о криминогенной обстановке в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев и Марат Ахметжанов. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент заслушал отчет о состоянии криминогенной обстановки в стране. Касым-Жомарту Токаеву было доложено о существенном снижении количества разбоев, скотокрадств, мошенничеств, в том числе интернет-мошенничеств, а также преступлений, совершенных ранее судимыми, в состоянии опьянения, в семейно-бытовой сфере и группой лиц.

Министр проинформировал о принимаемых мерах по противодействию организованной преступности и наркобизнесу.

Наряду с этим глава государства был ознакомлен с результатами работы по профилактике преступности в отношении несовершеннолетних и в семейно-бытовой сфере.

Кроме того, министр доложил о дебюрократизации деятельности органов внутренних дел, цифровизации и автоматизации рабочих процессов, оптимизации внутренних процедур, в том числе в сфере оказания государственных услуг.

Президенту была представлена информация о развитии возможностей Ситуационного аналитического центра МВД по мониторингу криминогенной обстановки.

Также были презентованы предварительные результаты работы новой системы, направленной на выявление злостных нарушителей правил дорожного движения.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране. При этом была отмечена необходимость активизации мер по противодействию интернет-мошенничествам и финансовым пирамидам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972480-glava-mvd-dolozhil-tokaevu-o-kriminogennoy-obstanovke-v-kazahstane/