В Высшем судебном совете высказались об отставке Тлектеса Барпибаева

Экс-председатель суда Нур-Султана Тлектес Барпибаев. Фото: sud.gov.kz

По указу Касым-Жомарта Токаева председатель суда города Нур-Султана Тлектес Барпибаев был освобожден от занимаемой должности. В Высшем судебном совете РК прокомментировали отставку Барпибаева, передает корреспондент NUR.KZ.

"В соответствии с указом президента от 2 июня текущего года председатель суда города Нур-Султана Барпибаев Тлектес Ешеевич освобожден от занимаемой должности в связи с уходом в отставку на основании его собственного заявления", – сообщили представители Высшего судебного совета.

Отмечается, что Высший судебный совет рассматривает кандидатуры на вакантные должности председателей областных и приравненных к ним судов по представлению председателя Верховного суда.

Тем не менее, пока на сегодняшний день кандидатур на должность нового председателя суда города Нур-Султана представлено не было.

"В соответствии со статьей 35 Конституционного закона "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" отставкой является прекращение полномочий судьи в форме почетного ухода с должности судьи, имеющего безупречную репутацию, стаж судейской работы не менее двадцати лет, с сохранением за ним звания судьи, принадлежности к судейскому сообществу, гарантии личной неприкосновенности и иных материальных и социальных гарантий, предусмотренных настоящим Конституционным законом", – объяснили в ведомстве.

Подчеркивается, что освобождение судьи от должности в форме отставки осуществляется по письменному заявлению судьи об отставке. Подтверждение права судьи на отставку рассматривается Комиссией по качеству правосудия при Верховном суде.

Напомним, что ранее Касым-Жомарт Токаев подписал указ об упразднении некоторых районных и приравненных к ним судов Казахстана. Также согласно документу, несколько судей освобождены от своих должностей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972457-v-vysshem-sudebnom-sovete-vyskazalis-ob-otstavke-tlektesa-barpibaeva/