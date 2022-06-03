Токаев освободил от должностей главу суда Нур-Султана и еще 19 судей
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об упразднении некоторых районных и приравненных к ним судов Казахстана. Согласно документу, несколько судей освобождены от своих должностей. Текст указа размещен в ИС Параграф "Юрист".
Президент постановил упразднить:
- районный суд № 2 Мугалжарского района Актюбинской области;
- районный суд № 2 Теректинского района Западно-Казахстанской области;
- районный суд № 2 Абайского района Карагандинской области;
- районный суд № 2 Карасуского района Костанайской области;
- специализированный суд по административным правонарушениям города Жанаозена Мангистауской области;
- специализированный суд по административным правонарушениям города Экибастуза Павлодарской области;
- Павлодарский районный суд Павлодарской области;
- районный суд № 2 Айыртауского района Северо-Казахстанской области;
- районный суд № 2 района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области;
- районный суд № 2 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области;
- районный суд № 3 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области;
- районный суд № 2 Курчумского района Восточно-Казахстанской области;
- районный суд № 2 Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области;
- районный суд № 2 Уланского района Восточно-Казахстанской области.
Этим же указом глава государства постановил назначить на должность судьи:
- по городу Алматы:
– Турксибского районного суда Оспанбекова Аскара Кенджебековича;
- по городу Шымкенту:
– специализированного межрайонного суда по уголовным делам Тусипова Сергали Калбаевича;
- по Акмолинской области:
– Егиндыкольского районного суда Каскарбаева Секербая Айтошевича с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области;
- по Актюбинской области:
– военного суда Актюбинского гарнизона Кыдыралина Рустема Куандыковича;
– Мугалжарского районного суда Кунаеву Жаркынай Амангельдиевну с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Мугалжарского района этой же области; Муканова Аслана Абилгазиевича с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Мугалжарского района этой же области;
- по Алматинской области:
– Панфиловского районного суда Утеулиева Гани Сатылганулы;
– Илийского районного суда Бекбауову Назым Сембековну с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Курчумского района Восточно-Казахстанской области;
- по Атырауской области:
– Атырауского городского суда Сариева Данияра Калыбаевича с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда этой же области;
- по Западно-Казахстанской области:
– суда № 2 города Уральска Ниязова Таймаса Кенесовича с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Теректинского района этой же области;
– Теректинского районного суда Ниязгалиева Ибрагима Кабуловича с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Теректинского района этой же области;
- по Жамбылской области:
– специализированного межрайонного экономического суда Байдаулетову Жанну Есболовну с освобождением от должности председателя специализированного межрайонного суда по уголовным делам этой же области;
- по Карагандинской области:
– Абайского районного суда Жамангарину Ардак Аманкешовну с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Абайского района этой же области; Оспанова Ерлана Советовича с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Абайского района этой же области;
- по Костанайской области:
– Жангельдинского районного суда Саулен Нургуль с освобождением от должности судьи Сарыаркинского районного суда города Нур-Султана;
– Костанайского районного суда Тулеева Айнара Буратовича с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Карасуского района этой же области;
– Лисаковского городского суда Кочубаева Асылхана Булатовича с освобождением от должности судьи районного суда № 2 района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области;
– Рудненского городского суда Жумабаеву Алтнай Сембаевну с освобождением от должности судьи районного суда № 3 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области;
- по Кызылординской области:
– Сырдарьинского районного суда Ералиева Даурена Еркинулы;
- по Мангистауской области:
– Жанаозенского городского суда Калауову Кенжекул Мамытбековну с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Жанаозена этой же области;
- по Павлодарской области:
– Экибастузского городского суда Нурсултанову Динару Каиржановну с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Экибастуза этой же области; Серикпаева Елюбая Мерденовича с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Экибастуза этой же области;
– Павлодарского городского суда Жангазину Галию Шаметовну с освобождением от должности судьи Павлодарского районного суда этой же области;
– специализированного следственного суда города Павлодара Марданова Серика Камзеновича с освобождением от должности председателя Павлодарского районного суда этой же области;
– суда № 2 города Павлодара Сайран Асемконыр Сайранкызы с освобождением от должности судьи Павлодарского районного суда этой же области;
- по Северо-Казахстанской области:
– Тайыншинского районного суда Альназирова Кайроша Бейсековича с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Тайыншинского района этой же области;
- по Туркестанской области:
– Арысского районного суда Ашенова Нурдаулета Толебаевича;
– Келесского районного суда Туримбекову Ажар Елбосыновну;
– Сайрамского районного суда Каракулова Ермека Жанабайулы с освобождением от должности председателя Байдибекского районного суда этой же области;
– специализированного суда по административным правонарушениям Сарыагашского района Елшибаеву Айнур Акылбековну;
- по Восточно-Казахстанской области:
– суда района Алтай Байжуменову Алию Амангельдыевну с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Уланского района этой же области;
– Бородулихинского районного суда Ахмеджанова Серикбосына Калихановича с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Уланского района этой же области;
– Усть-Каменогорского городского суда Байгулину Акнур Кайраткызы;
– Шакенову Жанар Ермуханбетовну с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда этой же области;
– Семейского городского суда Копбаева Чингиза Сериковича.
Своим указом глава государства постановил также освободить от занимаемых должностей
- председателя суда города Нур-Султана Барпибаева Тлектеса Ешеевича в связи с уходом в отставку;
- судьи Акмолинского областного суда Ертаеву Розу Мырзакуловну в связи с уходом в отставку;
- судьи Актюбинского областного суда Изтая Багатая Жусипдиллаулы в связи с уходом в отставку;
- судьи Атырауского областного суда Сулейменову Сандугаш Сейлхановну в связи со смертью;
- судьи Военного суда Республики Казахстан Молышева Максата Кыйсамаденовича в связи с уходом в отставку;
- судей Карагандинского областного суда Андарова Ормана Кабыкеновича в связи с уходом в отставку и Жакупова Жуматая Кадетовича в связи с уходом в отставку;
- судьи районного суда № 2 Есильского района Нур-Султана Дуйсембиева Каната Калжановича по решению Комиссии по качеству правосудия о несоответствии судьи занимаемой должности в силу профессиональной непригодности.
- судьи районного суда № 2 Алмалинского района Алматы Досыбаеву Сауле Тлеубековну по собственному желанию;
- судьи Ауэзовского районного суда Алматы Сейдахметова Максата Канымбековича в связи с переходом на другую работу;
- судьи районного суда № 2 Ауэзовского района Алматы Жиренчина Абиша Казбековича по собственному желанию;
- судьи районного суда № 2 Бостандыкского района Алматы Кудабаева Темиржана Акимбаевича в связи с уходом в отставку;
- судьи Каратауского районного суда Шымкента Амирбекова Момбека Сейтжапаровича в связи с уходом в отставку;
- судьи суда города Косшы Акмолинской области Халмурзаева Мурата Мауленовича в связи с уходом в отставку;
- судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Уральска Западно-Казахстанской области Сисенгали Марата Куандыкулы в связи с достижением пенсионного возраста;
- судьи специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Караганды Булгакбаеву Айгуль Курмантаевну в связи со смертью;
- судьи специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области Куспаеву Индиру Ахадовну в связи с уходом в отставку;
- судьи Костанайского городского суда Ергалиева Алмаза Отаровича в связи с уходом в отставку;
- судьи Шиелийского районного суда Курманбай Гулнур Курманбайкызы в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;
- председателя специализированного суда по административным правонарушениям города Экибастуза Байсарина Бахтияра Булатовича в связи с упразднением суда и отказом от занятия вакантной должности судьи в другом суде.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1972372-tokaev-osvobodil-ot-dolzhnostey-neskolkih-sudey/