Токаев освободил от должностей главу суда Нур-Султана и еще 19 судей

Экс-председатель суда Нур-Султана Тлектес Барпибаев. Фото: sud.gov.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об упразднении некоторых районных и приравненных к ним судов Казахстана. Согласно документу, несколько судей освобождены от своих должностей. Текст указа размещен в ИС Параграф "Юрист".

Президент постановил упразднить:

районный суд № 2 Мугалжарского района Актюбинской области;

районный суд № 2 Теректинского района Западно-Казахстанской области;

районный суд № 2 Абайского района Карагандинской области;

районный суд № 2 Карасуского района Костанайской области;

специализированный суд по административным правонарушениям города Жанаозена Мангистауской области;

специализированный суд по административным правонарушениям города Экибастуза Павлодарской области;

Павлодарский районный суд Павлодарской области;

районный суд № 2 Айыртауского района Северо-Казахстанской области;

районный суд № 2 района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области;

районный суд № 2 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области;

районный суд № 3 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области;

районный суд № 2 Курчумского района Восточно-Казахстанской области;

районный суд № 2 Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области;

районный суд № 2 Уланского района Восточно-Казахстанской области.

Этим же указом глава государства постановил назначить на должность судьи:

по городу Алматы:

– Турксибского районного суда Оспанбекова Аскара Кенджебековича;

по городу Шымкенту:

– специализированного межрайонного суда по уголовным делам Тусипова Сергали Калбаевича;

по Акмолинской области:

– Егиндыкольского районного суда Каскарбаева Секербая Айтошевича с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области;

по Актюбинской области:

– военного суда Актюбинского гарнизона Кыдыралина Рустема Куандыковича;

– Мугалжарского районного суда Кунаеву Жаркынай Амангельдиевну с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Мугалжарского района этой же области; Муканова Аслана Абилгазиевича с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Мугалжарского района этой же области;

по Алматинской области:

– Панфиловского районного суда Утеулиева Гани Сатылганулы;

– Илийского районного суда Бекбауову Назым Сембековну с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Курчумского района Восточно-Казахстанской области;

по Атырауской области:

– Атырауского городского суда Сариева Данияра Калыбаевича с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда этой же области;

по Западно-Казахстанской области:

– суда № 2 города Уральска Ниязова Таймаса Кенесовича с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Теректинского района этой же области;

– Теректинского районного суда Ниязгалиева Ибрагима Кабуловича с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Теректинского района этой же области;

по Жамбылской области:

– специализированного межрайонного экономического суда Байдаулетову Жанну Есболовну с освобождением от должности председателя специализированного межрайонного суда по уголовным делам этой же области;

по Карагандинской области:

– Абайского районного суда Жамангарину Ардак Аманкешовну с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Абайского района этой же области; Оспанова Ерлана Советовича с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Абайского района этой же области;

по Костанайской области:

– Жангельдинского районного суда Саулен Нургуль с освобождением от должности судьи Сарыаркинского районного суда города Нур-Султана;

– Костанайского районного суда Тулеева Айнара Буратовича с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Карасуского района этой же области;

– Лисаковского городского суда Кочубаева Асылхана Булатовича с освобождением от должности судьи районного суда № 2 района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области;

– Рудненского городского суда Жумабаеву Алтнай Сембаевну с освобождением от должности судьи районного суда № 3 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области;

по Кызылординской области:

– Сырдарьинского районного суда Ералиева Даурена Еркинулы;

по Мангистауской области:

– Жанаозенского городского суда Калауову Кенжекул Мамытбековну с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Жанаозена этой же области;

по Павлодарской области:

– Экибастузского городского суда Нурсултанову Динару Каиржановну с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Экибастуза этой же области; Серикпаева Елюбая Мерденовича с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Экибастуза этой же области;

– Павлодарского городского суда Жангазину Галию Шаметовну с освобождением от должности судьи Павлодарского районного суда этой же области;

– специализированного следственного суда города Павлодара Марданова Серика Камзеновича с освобождением от должности председателя Павлодарского районного суда этой же области;

– суда № 2 города Павлодара Сайран Асемконыр Сайранкызы с освобождением от должности судьи Павлодарского районного суда этой же области;

по Северо-Казахстанской области:

– Тайыншинского районного суда Альназирова Кайроша Бейсековича с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Тайыншинского района этой же области;

по Туркестанской области:

– Арысского районного суда Ашенова Нурдаулета Толебаевича;

– Келесского районного суда Туримбекову Ажар Елбосыновну;

– Сайрамского районного суда Каракулова Ермека Жанабайулы с освобождением от должности председателя Байдибекского районного суда этой же области;

– специализированного суда по административным правонарушениям Сарыагашского района Елшибаеву Айнур Акылбековну;

по Восточно-Казахстанской области:

– суда района Алтай Байжуменову Алию Амангельдыевну с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Уланского района этой же области;

– Бородулихинского районного суда Ахмеджанова Серикбосына Калихановича с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Уланского района этой же области;

– Усть-Каменогорского городского суда Байгулину Акнур Кайраткызы;

– Шакенову Жанар Ермуханбетовну с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда этой же области;

– Семейского городского суда Копбаева Чингиза Сериковича.

Своим указом глава государства постановил также освободить от занимаемых должностей

председателя суда города Нур-Султана Барпибаева Тлектеса Ешеевича в связи с уходом в отставку; судьи Акмолинского областного суда Ертаеву Розу Мырзакуловну в связи с уходом в отставку; судьи Актюбинского областного суда Изтая Багатая Жусипдиллаулы в связи с уходом в отставку; судьи Атырауского областного суда Сулейменову Сандугаш Сейлхановну в связи со смертью; судьи Военного суда Республики Казахстан Молышева Максата Кыйсамаденовича в связи с уходом в отставку; судей Карагандинского областного суда Андарова Ормана Кабыкеновича в связи с уходом в отставку и Жакупова Жуматая Кадетовича в связи с уходом в отставку; судьи районного суда № 2 Есильского района Нур-Султана Дуйсембиева Каната Калжановича по решению Комиссии по качеству правосудия о несоответствии судьи занимаемой должности в силу профессиональной непригодности. судьи районного суда № 2 Алмалинского района Алматы Досыбаеву Сауле Тлеубековну по собственному желанию; судьи Ауэзовского районного суда Алматы Сейдахметова Максата Канымбековича в связи с переходом на другую работу; судьи районного суда № 2 Ауэзовского района Алматы Жиренчина Абиша Казбековича по собственному желанию; судьи районного суда № 2 Бостандыкского района Алматы Кудабаева Темиржана Акимбаевича в связи с уходом в отставку; судьи Каратауского районного суда Шымкента Амирбекова Момбека Сейтжапаровича в связи с уходом в отставку; судьи суда города Косшы Акмолинской области Халмурзаева Мурата Мауленовича в связи с уходом в отставку; судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Уральска Западно-Казахстанской области Сисенгали Марата Куандыкулы в связи с достижением пенсионного возраста; судьи специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Караганды Булгакбаеву Айгуль Курмантаевну в связи со смертью; судьи специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области Куспаеву Индиру Ахадовну в связи с уходом в отставку; судьи Костанайского городского суда Ергалиева Алмаза Отаровича в связи с уходом в отставку; судьи Шиелийского районного суда Курманбай Гулнур Курманбайкызы в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда; председателя специализированного суда по административным правонарушениям города Экибастуза Байсарина Бахтияра Булатовича в связи с упразднением суда и отказом от занятия вакантной должности судьи в другом суде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1972372-tokaev-osvobodil-ot-dolzhnostey-neskolkih-sudey/