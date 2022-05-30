Токаев дал поручения Саткалиеву касательно деятельности фонда "Самрук-Казына"

Касым-Жомарт Токаев и Алмасадам Саткалиев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правления АО "Самрук-Казына" Алмасадамом Саткалиевым. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о результатах деятельности фонда "Самрук-Казына" за четыре месяца 2022 года.

Президенту было доложено о производственных, финансовых показателях фонда и прогнозах на текущий год. Согласно предоставленной информации, АО "Самрук-Казына" достигло запланированных результатов на данный момент.

Алмасадам Саткалиев сообщил главе государства о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов, проведении ремонтных работ на крупных инфраструктурных объектах, а также подготовке к IPO портфельных компаний фонда.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений, касающихся деятельности АО "Самрук-Казына".

Напомним, что в начале мая текущего года Саткалиев докладывал Токаеву о реализации второго этапа реформирования фонда "Самрук-Казына".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1971669-tokaev-prinyal-glavu-samruk-kazyna-almasadama-satkalieva/