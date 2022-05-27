Завершить начатую 13 лет назад реконструкцию водоочистных сооружений Кокшетау поручил Смаилов

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

В рамках рабочей поездки в Акмолинскую область премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил ряд важных промышленных и социальных объектов, а также оценил ход развития сферы здравоохранения региона. Об этом сообщается на официальном сайте главы правительства.

Так, глава правительства ознакомился с деятельностью районной котельной №2 ГКП "Кокшетау Жылу". Котельная производственной мощностью порядка 300 Гкал/час была введена в эксплуатацию в 1998 году.

Премьер-министр отметил, что в ходе прохождения отопительного сезона на теплоисточниках Кокшетау фиксировались технологические нарушения. Наблюдались проблемы и по качеству питьевой воды.

"Обеспечение теплом – один значимых вопросов для Кокшетау. Необходимо активнее продвигать инвестиционный проект по строительству ТЭЦ, провести конкурсные процедуры, определить инвестора и модель финансирования.

На реализацию проекта потребуется значительное время, поэтому перед областью стоит задача по проведению качественных ремонтных работ действующих теплоисточников, чтобы подготовиться к предстоящему отопительному сезону", — подчеркнул Алихан Смаилов.

Министерству энергетики совместно с акиматом поручено проработать вопрос приобретения социального мазута.

Фото: primeminister.kz

Кроме того, глава правительства акцентировал внимание на том, что более 13 лет реализуется проект по реконструкции водоочистных сооружений областного центра. В этой связи Мининдустрии совместно с Минфином и акиматом области поручено проработать возможность выделения средств из бюджета для завершения работ.

В рамках рабочей поездки премьер-министр также посетил новый клинико-реабилитационный центр ТОО "Viamedis". На базе центра функционируют поликлиника на 250 посещений в смену, отделение стационарной реабилитации, дневной, хирургический и терапевтический стационары.

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Заслушав доклад о развитии сферы здравоохранения области, Алихан Смаилов указал на рост общей смертности в регионе – на 10,3%. Аналогичная ситуация наблюдается по материнской смертности и смертности от болезней системы кровообращения.

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

"Акимату необходимо уделить особое внимание решению этих проблем, а также усилить работу по привлечению молодых кадров в сферу здравоохранения", — поручил глава правительства.

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Еще одним пунктом рабочей поездки премьер-министра стало посещение фабрики ТОО "Новопэк" по производству различных видов полипропиленовой тары.

Предприятие оснащено современным оборудованием. По технологии производства фабрика отвечает всем требованиям мировых стандартов и имеет сертификат ООН на выпуск большегрузной тары.

Продукция компании пользуется спросом на внутреннем рынке, а также в Таджикистане, Узбекистане и Российской Федерации. В дальнейшем планируется выход на рынки других стран СНГ.

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Алихан Смаилов отметил, что правительством продолжается работа по диверсификации экономики, расширению номенклатуры и усложнению производимых товаров, а также обеспечению сырьем отечественных производителей.

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Далее Алихан Смаилов ознакомился с деятельностью предприятия по заготовке, переработке и реализации широкой линейки молочной продукции ТОО "Гормолзавод".

"Традиционно Акмолинская область является одним из основных регионов по производству продуктов питания. В этом направлении мы и сегодня наблюдаем положительную динамику.

Благодаря кормовым возможностям области можно активнее развивать молочное животноводство, в том числе переработку соответствующей продукции", — отметил премьер-министр.

Алихан Смаилов добавил, что правительство целенаправленно сокращает объемы импорта молочной продукции, стимулируя отечественных производителей на насыщение внутреннего рынка.

Молочные продукты. Фото: primeminister.kz

"Для этого сохранены все меры государственной поддержки по субсидированию селекционно-племенной работы и удешевлению стоимости производства молока. Акимату области совместно с профильным Министерством необходимо обратить особое внимание на загруженность молокоперерабатывающих предприятий области", — поручил премьер-министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1971412-zavershit-nachatuyu-13-let-nazad-rekonstruktsiyu-vodoochistnyh-sooruzheniy-kokshetau-poruchil-smailov/