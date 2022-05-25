Смаилов поручил внедрить 5G в Казахстане

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Глава правительства Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам цифровизации. В ходе обсуждения он поручил внедрить в Казахстане сети пятого поколения (5G). Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.

Участники заседания рассмотрели вопросы реинжиниринга бизнес-процессов в госорганах, внедрения упрощенного механизма корректировки сведений о гражданах и юридических лицах, а также внедрение и развитие 5G.

Выступая с докладом по первому вопросу, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, что проводится комплексный реинжиниринг процессов и функций госорганов, а также сокращение документооборота и отчетности, который предполагает общее сокращение сроков и этапов в два раза.

На сегодняшний день работой охвачено более 100 бизнес-процессов: по 55 проведен реинжиниринг, 35 находятся на согласовании госорганов, 43 бизнес-процесса описаны и формализованы.

Реинжиниринг позволит в разы сократить время оказания сервисов гражданам и бизнесу, улучшит взаимодействие госорганов в целом.

Под оптимизацию попал ряд популярных у граждан услуг, в частности: покупка автомобиля (15 мин, перерегистрация посредством онлайн-сервисов), ликвидация ТОО (1 месяц), установление инвалидности (возможность заочного освидетельствования), перепланировка квартиры (1 день), получение больничного листа (дистанционный формат) и так далее.

Ожидается, что полное внедрение изменений будет выполнено до конца года.

Сформированы предложения по трансформации процессов ввоза и экспертизы лекарств, обеспечения граждан бесплатными медикаментами, приобретения и управления земельными участками, дистанционной постановки на воинский учет и другие. Они находятся на обсуждении с госорганами.

Кроме того, проведение реинжиниринга бюджетного и нормотворческого процессов госорганов позволит правительству осуществлять регулярный контроль реализации стратегических задач, макроэкономической ситуации в стране, хода реализации национальных проектов в режиме реального времени на основе актуальных и корректных данных, что в совокупности станет ядром перехода государства на новый цифровой формат деятельности.

Премьер-министр поручил качественно и в срок завершить все работы в этом направлении.

В ходе рассмотрения второго вопроса было отмечено, что на сегодняшний день граждане часто сталкиваются с необходимостью внесения корректировок в различные документы из-за ошибок в государственных базах данных.

Для изменения ситуации предлагается обеспечить публикацию госорганами сервисов для приема электронных заявок на корректировку сведений. Благодаря этому пользователь сможет оперативно отправлять запрос в уполномоченный госорган, не посещая нотариуса или ЦОН.

Алихан Смаилов поддержал озвученные подходы и поручил детально проработать вопрос их реализации.

При рассмотрении третьего вопроса повестки было отмечено, что в настоящее время в Казахстане проводятся работы по внедрению стандарта сотовой связи пятого поколения 5G/IMT. Проведенные испытания показали хорошие результаты: эффективная зона покрытия частот – более 10 квадратных км, скоростной показатель – до 1,6 Гбит/с, уровень задержки – менее 10 мс.

В 2021 году частным операторам было предоставлено право на тестирование технологии 5G в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

Смаилов поручил дополнительно проработать механизмы распределения частот для сетей 5G и повторно внести обновленные предложения на рассмотрение комиссии.

Напомним, что с октября минувшего года сеть 5G запустили в тестовом режиме в двух городах Казахстана - Алматы и Нур-Султане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1970997-smailov-poruchil-vnedrit-5g-v-kazahstane/