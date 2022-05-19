Токаев: Определенные люди и структуры монополизировали целые сферы экономики

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Telegram-канал "Борт N1"

Касым-Жомарт Токаев во время встречи с бизнесменами в Акорде заявил о монополизации казахстанской экономики. По словам главы государства, некоторые бизнесмены специально вводили влиятельных чиновников в состав учредителей компаний, передает официальный Telegram-канал "Борт N1".

"Я неспроста начал сегодняшнее заседание с защиты честных, ответственных предпринимателей, тех, кто принял прозрачные и справедливые правила игры. Мы понимаем, что раньше многие бизнесмены по объективным причинам были вовлечены в различные мутные, серые схемы - работать по-другому зачастую не было возможности. И наверное, эта ситуация сохраняется до настоящего времени.

Не было возможности, потому что определенные люди и структуры монополизировали целые сферы экономики, возникла так называемая олигополия. Дошло до того, что ни один более или менее серьезный бизнес не мог выжить без сотрудничества или, по-другому, коррупционной взаимосвязи с подобными структурами или людьми.

При этом были отдельные предприниматели, - и таких случаев немало - которые в целях получения доступа к административному ресурсу, бюджету, государственным заказам сами искали поддержки среди влиятельных чиновников и политической элиты, вводили их в состав учредителей и прочее", - заявил президент.

Напомним, выступая в Акорде, Токаев заявил, что в Казахстане будет продолжено построение прозрачной экономики с честными правилами для всех - никакого перераспределения "хлебных" мест и должностей не будет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1970151-tokaev-opredelennye-lyudi-i-struktury-monopolizirovali-tselye-sfery-ekonomiki/