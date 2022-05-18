24 должностных лица наказали после аудита деятельности СЭЗ Казахстана

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Государственный аудит эффективности деятельности специальных экономических зон завершили сотрудники Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. Специалисты выявили нарушения, виновных привлекли к ответственности, сообщается на официальном сайте ведомства.

Госаудит завершился в июне прошлого года. В ходе него были установлены нарушения законодательства, регулирующего деятельность СЭЗ. В частности, не регламентирован порядок и периодичность актуализации сведений об участниках СЭЗ, не проведена оценка эффективности деятельности таких зон за 2020 год, несвоевременно согласованы стратегии развития созданных СЭЗ.

В связи с этим за ненадлежащее исполнение обязанностей привлечены к ответственности 24 должностных лица. Наложены дисциплинарные взыскания в виде выговора на 12 должностных лиц, в виде замечания на 11 должностных лиц, один человек был уволен.

"Акимами Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Мангистауской, Туркестанской и Павлодарской областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент были приняты меры по включению в планы мероприятий по реализации программ развития территорий на 2021-2025 годы показателей развития СЭЗ, направленных на обеспечение социально-экономического развития региона", - сообщается на сайте ведомства.

Управляющие компании СЭЗ рассмотрели вопрос предоставления услуг по сдаче производственных модулей в аренду участникам этих зон.

"Всеми 9 управляющими компаниями СЭЗ выполнено поручение по расторжению договоров с участниками СЭЗ, допустившими несвоевременное и ненадлежащее выполнение строительных работ в СЭЗ, приведших к задержке ввода объектов в эксплуатацию, а также заключены дополнительные соглашения и пересмотрены сроки проектирования и ввода в эксплуатацию объектов, отраженных в договорах об осуществлении деятельности в качестве участника СЭЗ", - пояснили в счетном комитете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1969809-24-dolzhnostnyh-litsa-nakazali-posle-audita-deyatelnosti-sez-kazahstana/