Аким из Атырауской области: Уходить с должности не собираюсь

Халел Жамалов. Фото: gov.kz

Аким Жылыойского района Атырауской области Халел Жамалов прокомментировал информацию из социальных сетей о том, что он якобы освобожден от занимаемой должности, передает "Ак Жайык".

По словам главы района, он в настоящее время находится на работе. Однако в начале мая брал короткий отпуск.

"Я в курсе, о чем пишут в соцсетях. Мол, я после отпуска уйду с должности по собственному желанию. Но все это ложная информация, я не собираюсь уходить в отставку. У нас запланировано много работы, многое уже сделано, мы ведь должны все это закончить", - пояснил Халел Жамалов.

Аким Жылыойского района добавил, что с мая его заместитель Нурлан Кондыбаев был освобожден от должности на основании своего заявления. Другие два заместителя, Жанторе Рашев и Ануар Шакиров, работают на своих прежних позициях.

"В акимате Кульсары тоже нет никаких изменений", - сообщил чиновник.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1969667-akim-iz-atyrauskoy-oblasti-uhodit-s-dolzhnosti-ne-sobirayus/