Почему Токаев предложил подключить ОДКБ к миротворцам ООН, рассказал эксперт

Аскар Нурша. Фото: facebook.com/askar.nursha

Советник директора КИСИ Аскар Нурша прокомментировал выступление президента Касым-Жомарта Токаева на саммите ОДКБ – в том числе касательно предложения подключить ОДКБ к миротворческим силам ООН, передает корреспондент NUR.KZ.

Эксперт пояснил, что в выступлении президента обозначено именно казахстанское видение ОДКБ.

"Один из важнейших признаков – это то, что организация должна уделять внимание ситуации на южных рубежах организации.

За украинскими событиями из-за международной повестки на второй план отошла ситуация в нашей части света – в соседнем Афганистане. Это непростая гуманитарная ситуация.

Мы видим, что трансграничные вызовы и угрозы сохраняются – думаю, наши страны должны держать руку на пульсе и продолжать углублять сотрудничество в обеспечении национальной безопасности", – заявил Аскар Нурша.

Он добавил, что акцент на ООН в своей речи Токаев сделал, поскольку Казахстану важно международное правовое одобрение любых акций.

"ОДКБ – это организация, которая отвечает за обеспечение безопасности на территории своей сферы ответственности, ООН является международной всемирно признанной организацией.

Выступление под эгидой и мандатом ООН означает законность в глазах международного сообщества, следование международным нормам. Если ОДКБ получит возможность выступления под мандатом ООН, это будет способствовать снятию многих вопросов – скажем так, установится мировая законность.

Тем более, мы знаем, что в ООН процесс выработки решений носит универсальный характер, и это как раз процесс легитимизации и международное правовое одобрение акций. Если президент ставит такой вопрос, значит международное правовое одобрение акций важно для Казахстана", – сообщил спикер.

Напомним, что саммит ОДКБ сегодня прошел в Москве – президент Токаев на нем заявил о необходимости подключить ОДКБ к миротворческой деятельности ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1969550-pochemu-tokaev-predlozhil-podklyuchit-odkb-k-mirotvortsam-oon-rasskazal-ekspert/