Главу отдела ЖКХ освободили от должности в Усть-Каменогорске

Еркын Тураров. Фото: gov.kz

В Усть-Каменогорске освободили от занимаемых должностей главу отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и руководителя КГП "Таза Оскемен". Информацию подтвердили в городском акимате, передает YK-news.kz.

Отдел ЖКХ, ПТ и АД Усть-Каменогорска возглавлял Еркын Тураров, коммунальное предприятие - Нурлыбек Шерубаев.

Нурлыбек Шерубаев. Фото: с личной страницы в ok.ru

Об освобождении чиновников от занимаемых должностей сообщил достоверный источник. В акимате информацию изданию подтвердили, но какие-либо дополнительные комментарии пока не предоставили.

Напомним, ранее также стало известно, что суд оштрафовал акима Усть-Каменогорска Жаксылыка Омара на 159 тысяч тенге.

Произошло это после того, как отдел ЖКХ не исполнил медиативное соглашение, заключенное с жительницей Аблакетки. Женщина требовала запустить автобусные маршруты и установить таблички с указанием времени курсирования общественного транспорта. В итоге к ответственности привлекли акима и отдел ЖКХ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1969422-glavu-otdela-zhkh-osvobodili-ot-dolzhnosti-v-ust-kamenogorske/