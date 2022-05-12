Кто фотографирует президента Казахстана, рассказали в его пресс-службе

Иллюстративное фото: yipengge/Getty Images

Пресс-служба президента Казахстана по просьбам журналистов в своем официальном Тelegram-канале "Борт №1" представила сотрудников фотослужбы главы государства.

Как оказалось фото- и видеоконтент о президенте для казахстанцев готовят 3 человека:

личный фотограф президента Аман Дюсенбаев, ему 34 года. С Касым-Жомартом Токаевым н работает с 2007 года, когда тот еще возглавлял сенат парламента;

еще один фотограф Гани Умирбеков, ему тоже 34 года. В пресс-службе главы государства он работает около трех лет;

28-летний мобилограф Габиден Курышбеков отвечает за видеоконтент. По информации пресс-службы главы государства, он совсем недавно стал частью их команды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1968969-kto-fotografiruet-prezidenta-kazahstana-rasskazali-v-ego-press-sluzhbe/