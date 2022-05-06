За анонимную агитацию перед референдумом будут наказывать в Казахстане

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Вице-министр информации и общественного развития Нургуль Мауберлинова на заседании ЦИК рассказала, что будет в случае нарушения правил агитации в период подготовки проведения республиканского референдума, передает корреспондент NUR.KZ.

Нургуль Мауберлинова отметила, что гражданам и общественным объединениям гарантируется право выражать свое мнение по вопросу, вынесенному на референдум, на собраниях, митингах, сходах граждан, и в том числе в СМИ.

При этом, согласно пункта 2 статьи 7 закона "О референдуме", все агитационные материалы должны маркироваться, то есть содержать сведения об организации, выпустившей данный материал, о месте печатания и тираже, а также о лицах ответственных за их выпуск.

"Распространение анонимных агитационных материалов запрещается. Под анонимными агитационными материалами понимаются все материалы, которые не содержат информацию об авторе, либо организациях, выпустивших данные материалы", – заявила она.

По словам Мауберлиновой, все размещаемые в СМИ материалы должны соответствовать требованиям закона. В этой связи в период подготовки референдума будет осуществляться мониторинг СМИ и соцсетей, в соответствии с действующим алгоритмом в части выявления противоправного контента.

Она подчеркнула, что материалы с признаками нарушения будут направляться в Генпрокуратуру для дальнейшего принятия мер.

Заместитель генерального прокурора Болат Дембаев в свою очередь сообщил, что распространение анонимных агитационных материалов может повлечь за собой административную ответственность по статье 113 КоАП, где предусмотрен штраф в размере 25 МРП (76,5 тыс. тенге).

"Не допускается агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрывы безопасности государства, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родословного превосходства, а также культа жестокости и насилия", – резюмировал Дембаев.

Напомним, что сегодня в Центральной комиссии референдума огласили календарный план мероприятий по подготовке и проведению референдума по поправкам в Конституцию Казахстана.

Отмечается, что агитация начинается с момента ввода указа о референдуме и заканчивается в день тишины 4 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1968351-za-anonimnuyu-agitatsiyu-pered-referendumom-budut-nakazyvat-v-kazahstane/