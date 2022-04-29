"Какими бы паспортами они не прикрывались": Токаев высказался о провокаторах, действующих в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Касым-Жомарт Токаев на XXXI сессии АНК высказался о провокаторах, которые действуют в Казахстане. Президент заявил – где бы они не жили и какими паспортами бы не прикрывались, они не должны подорвать единство страны, передает корреспондент NUR.KZ.

«Надо исходить из того, что провокаторы, где бы они ни проживали, какими бы паспортами ни прикрывались, в какую тогу ни рядились, не должны и не смогут подорвать наше единство, право нашего государства на проведение самостоятельной политики.

Всем нам нужно помнить, что мир и единство – это ценности, без которых у нас нет никакого будущего. Кроме Казахстана у нас другой родины нет и не может быть», - заявил Токаев.

Он добавил, что недопустимо, чтобы внешние конфликты использовались для разжигания межэтнической розни и формирования линий разлома среди казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967403-kakimi-by-pasportami-oni-ne-prikryvalis-tokaev-vyskazalsya-o-provokatorah-deystvuyuschih-v-kazahstane/