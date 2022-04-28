Аким Кентау попросил чиновников не прикрывать своих родственников и знакомых

Рашид Аюпов. Фото: instagram.com/the_rashid_ayupov

Необычное предложение озвучил в ходе аппаратного совещания аким Кентау Туркестанской области Рашид Аюпов. Он считает, что нужно наказывать тех, кто прикрывается знакомством или родством с акимами и другими высокопоставленными чиновниками, передает Otyrar.kz.

Аким Кентау обратился к чиновникам и попросил "не прикрывать родственников и знакомых", которые пользуются своим положением. Рашид Аюпов признал, что многим это может не понравиться.

"Я услышал о том, что некие люди пытаются пользоваться якобы знакомством или родством со мной. Таких людей нужно штрафовать, если они нарушили закон. Призываю сообщать о тех, кто прикрывается моим именем. Я прошу всех сотрудников акиматов последовать этому примеру", - обратился чиновник.

Однако пока неизвестно, воспользуются ли этим предложением другие госслужащие.

Напомним, Рашид Аюпов был назначен акимом Кентау в марте текущего года. До этого он работал заместителем акима Туркестанской области и был главой Туркестана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967216-akim-kentau-poprosil-chinovnikov-ne-prikryvat-svoih-rodstvennikov-i-znakomyh/