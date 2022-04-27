Ректор КазНУ рассказал Токаеву о проблемах вуза

Касым-Жомарт Токаев и Жансеит Туймебаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял ректора Казахского национального университета имени Аль-Фараби Жансеита Туймебаева, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президенту были представлены результаты проделанной за год работы и планы дальнейшего развития университета. Ректор КазНУ ознакомил главу государства с ходом образовательного процесса, научно-исследовательской работы, международными достижениями ученых вуза.

В ходе встречи Жансеит Туймебаев представил президенту предложения, направленные на повышение эффективности научно-исследовательских проектов, улучшение кадровой работы, а также реконструкцию городка КазНУ в преддверии 90-летия учебного заведения.

По его словам, к 2024 году университет планирует запустить более 650 проектов по наиболее перспективным направлениям научно-технического развития страны. Как сообщил ректор, преобразование результатов проектов в реальный сектор экономики будет осуществляться путем создания порядка 20 спин-офф компаний.

Жансеит Туймебаев также остановился на проблемах вуза, накопившихся в учебном заведении за долгие годы, и высказал свои предложения по их решению. В частности, он сообщил о высоком уровне износа общежитий и учебных корпусов, а также что более 2 тысячи преподавателей и сотрудников нуждаются в обеспечении жильем.

В завершение встречи глава государства выразил поддержку предложениям руководителя учебного заведения, особо отметив необходимость кардинального повышения качества образования и увеличения вклада науки в социально-экономическое развитие страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967059-rektor-kaznu-rasskazal-tokaevu-o-problemah-vuza/