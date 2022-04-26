Глава МИИР высказался о планах по производству мотоциклов "Урал" в Казахстане

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Глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в кулуарах кабмина прокомментировал планы компании "Урал" по производству своих мотоциклов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Касательно компании "Урал", которая собирается перенести производство мотоциклов в Казахстан. Как вы считаете, готов ли Петропавловск принять данную компанию и есть ли еще предложения?" – поинтересовались представители СМИ у министра.

В ответ Каирбек Ускенбаев сообщил, что власти Казахстана приветствуют все предприятия, которые готовы открыть производство в республике, в том числе из России.

"Все-таки казахстанцы, спасибо им большое, поверили в возможность реализации, в свои возможности в плане развития бизнеса. У нас каждый день пул проектов растет, в том числе из других государств, в том числе из России.

Мы приветствуем все предприятия, которые готовы здесь открыть, потому что это рабочие места, это налогооблагаемая база, это компетенция. Поэтому завод "Урал" с "КазТехМашем" проводит переговоры, и даже они уже, по-моему, заключили договор аренды на площади.

Это один из заводов, которые здесь открываются. Я сказал, если этот завод легальный, если он не обременен какими-то ограничениями, мы любой завод будем приветствовать здесь на нашей территории", – заявил он.

Ускенбаев отметил, что очень много российских компаний хотят прийти на казахстанский рынок. Тем не менее, точное количество таких предприятий, равно как и их названия, он не озвучил.

"Я так не считал, но я скажу, что очень много. Мы вот сейчас в электронном формате собрали весь перечень. Мы, честно говоря, так не делим – казахстанские или совместные предприятия. Мы этот пул формируем исходя из того, что необходимо для нашей экономики.

Поэтому по импортозамещению мы приветствуем все предприятия, из любой страны, если они готовы здесь открыть производство", – отметил глава МИИР РК.

Также Каирбек Ускенбаев прокомментировал вопрос о рисках попасть под антироссийские санкции в том случае, если предприятия из России начнут работать в Казахстане.

"Завод"Урал", во-первых, под санкциями не состоит. Не все российские компании находятся под санкциями. Их твердый перечень определен западными странами. Насколько я знаю, завод "Урал" в этот список не входит. Если он по какой-то причине решил локацию изменить и открыть предприятие на территории Казахстана, почему мы должны это отрицать?

МИИР твердо придерживается принципов, которые определены нашим государством, поэтому те предприятия, которые не должны находиться здесь, они находиться не будут. Те предприятия, которые имеют право находиться, – они здесь будут", – подчеркнул Ускенбаев.

Напомним, что российский мотоциклетный завод "Ural Motorcycles" планирует перенести производство мотоциклов в казахстанский Петропавловск. Об этом заявил генеральный директор Илья Хаит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966826-glava-miir-vyskazalsya-o-planah-po-proizvodstvu-mototsiklov-ural-v-kazahstane/