"Урал" перенесет производство мотоциклов в Казахстан

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Российский мотоциклетный завод "Ural Motorcycles" планирует перенести производство мотоциклов в казахстанский Петропавловск. Об этом заявил генеральный директор Илья Хаит в видеоролике, опубликованном на YouTube-канале компании.

Такое решение было принято из-за нехватки комплектующих, которые попали под санкции, и запрета на импорт техники из России - большая часть мотоциклов "Урал" идет на продажу в западные страны, в том числе в США.

Как отметил Хаит, новая локация была выбрана по многим причинам, в том числе и потому что в Казахстане говорят на русском языке. Близость и общая граница с Россией также сыграли в этом свою роль.

"Мы пока не строим какие-то долгосрочные планы относительно новой локации. Наша цель сейчас - возобновить производство как можно скорее. Возможно, нам все понравится и мы останемся здесь на долгие годы, возможно, мы найдем другую локацию для размещения производства. Я не знаю, но сейчас сборка будет производиться в Казахстане", - сообщил Хаит.

На самом Ирбитском мотоциклетном заводе работы тоже будут продолжены. Там будут изготавливать рамы и элементы корпуса для мотоциклов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1966755-ural-pereneset-proizvodstvo-mototsiklov-v-kazahstan/